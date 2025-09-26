Практика судов
  1. В Украине

200 тысяч гривен для молодых врачей: как получить выплаты за работу в селах и прифронтовых территориях

16:24, 26 сентября 2025
В случае досрочного увольнения по собственному желанию или за ненадлежащее выполнение обязанностей выплату придется вернуть.
200 тысяч гривен для молодых врачей: как получить выплаты за работу в селах и прифронтовых территориях
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине внедрили единовременную выплату в размере 200 тыс. грн для молодых врачей, которые в этом году завершили интернатуру и готовы работать в сельской местности или на прифронтовых территориях. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Речь идет о выпускниках интернатуры 20 государственных учреждений высшего образования под управлением Минздрава и Минобразования. Инициатива направлена на поддержку медиков, которые начинают карьеру в общинах, нуждающихся в доступе к качественной медицинской помощи.

Порядок предоставления выплат определен приказом Минздрава и будет действовать до завершения военного положения с возможностью продления. Чтобы получить помощь, врач должен выбрать вакансию на Едином веб-портале медицинских вакансий в государственном или коммунальном учреждении в сельской местности или на территории активных боевых действий. Условие – не более 75% укомплектованности врачебных должностей и готовность учреждения заключить трехлетний контракт.

Документы необходимо подать в учреждение высшего образования, где проходилась интернатура, до 10 октября. Среди них – заявление, письмо-подтверждение от медучреждения, копии диплома и сертификата, подтверждение трудовой деятельности и копия договора о работе. Выплаты будут осуществляться до конца бюджетного года.

В случае досрочного увольнения по собственному желанию или за ненадлежащее выполнение обязанностей выплату придется вернуть. Вместе с тем этого не потребуют в случае форс-мажора, установления инвалидности I или II группы врачу или его близким, а также в случае призыва врача в армию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

деньги Минздрав больница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Еврокомиссия предложит Украине кредит в размере 140 млрд евро за счет замороженных российских активов

Риск заключается в том, что продление санкций против РФ должно единогласно утверждаться каждые 6 месяцев и, если какая-либо страна ЕС заблокирует продление, то капиталы окажутся на крючке для погашения кредита – поэтому Еврокомиссия предложила изменить правила продления санкций с единогласного решения на квалифицированное большинство.

Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за удаления месседжа от Макрона, который призвал ее заблокировать торговое соглашение со странами Латинской Америки

В Еврокомиссии заявили, что переписки с телефона Урсулы фон дер Ляйен удаляются ради «экономии места» и безопасности, но к главе Еврокомиссии возникают вопросы по поводу прозрачности ее деятельности.

Администрация Трампа вновь нанимает сотни федеральных служащих, отсеянных DOGE Илона Маска

После 7-месячного оплачиваемого отпуска сотрудники, которых отсеяла команда Илона Маска, вернутся на свои места.

В ВККС сообщили, что негативных последствий для судей от их регулярного оценивания общественными объединениями, коллегами и НШСУ – не будет

ВККС планирует утвердить положение о регулярном оценивании судей уже в понедельник, 29 сентября, потому что это требование Плана Ukraine Facility.

Нарушение права на защиту не может быть «частичным» – ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание судье ВАКС Виктору Маслову, который запретил подозреваемому общаться «со всеми на свете»

Высший совет правосудия подтвердил наличие в действиях судьи ВАКС Виктора Маслова нарушения фундаментального права на защиту путем запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» и оставил в силе дисциплинарное взыскание.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталя Кузьменко
    Наталя Кузьменко
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Світлана Яковлєва
    Світлана Яковлєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Тетяна Ковальчук
    Тетяна Ковальчук
    суддя Господарського суду Чернівецької області