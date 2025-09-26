200 тысяч гривен для молодых врачей: как получить выплаты за работу в селах и прифронтовых территориях

В случае досрочного увольнения по собственному желанию или за ненадлежащее выполнение обязанностей выплату придется вернуть.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине внедрили единовременную выплату в размере 200 тыс. грн для молодых врачей, которые в этом году завершили интернатуру и готовы работать в сельской местности или на прифронтовых территориях. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Речь идет о выпускниках интернатуры 20 государственных учреждений высшего образования под управлением Минздрава и Минобразования. Инициатива направлена на поддержку медиков, которые начинают карьеру в общинах, нуждающихся в доступе к качественной медицинской помощи.

Порядок предоставления выплат определен приказом Минздрава и будет действовать до завершения военного положения с возможностью продления. Чтобы получить помощь, врач должен выбрать вакансию на Едином веб-портале медицинских вакансий в государственном или коммунальном учреждении в сельской местности или на территории активных боевых действий. Условие – не более 75% укомплектованности врачебных должностей и готовность учреждения заключить трехлетний контракт.

Документы необходимо подать в учреждение высшего образования, где проходилась интернатура, до 10 октября. Среди них – заявление, письмо-подтверждение от медучреждения, копии диплома и сертификата, подтверждение трудовой деятельности и копия договора о работе. Выплаты будут осуществляться до конца бюджетного года.

В случае досрочного увольнения по собственному желанию или за ненадлежащее выполнение обязанностей выплату придется вернуть. Вместе с тем этого не потребуют в случае форс-мажора, установления инвалидности I или II группы врачу или его близким, а также в случае призыва врача в армию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.