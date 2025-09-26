Практика судів
САП скерувала до суду справу ексголови міграційної служби Максима Соколюка

11:44, 26 вересня 2025
Справу про розкрадання понад 88 млн грн під час реконструкції адмінбудівлі Державної міграційної служби направили до суду.
Фото: mvs.gov.ua
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього голови Державної міграційної служби, його колишнього заступника, ексначальника Управління ресурсно-господарського забезпечення та капітального будівництва ДМС, інженера та підприємця – громадянина РФ у розкраданні 88 млн грн бюджетних коштів під час реконструкції будівлі у центрі Києва для облаштування в ній центрального офісу ДМС. Про це повідомила САП.

У відомстві не називають прізвища, але, за даним ЗМІ, мова йде про колишнього голови Державної міграційної служби Максима Соколюка, його заступника Сергія Донського, ексначальника управління служби Володимира Вакалюка і підприємця Салгерея Салгереєва

За даними слідства, у 2015 році ДМС отримала від держави будівлю в центрі Києва для облаштування в ній центрального офісу. Бізнесмен, який перебував у дружніх стосунках із представниками ДМС та іншими можновладцями, організував тривалу схему розкрадання бюджетних коштів.

«Для реалізації злочинного задуму він вступив у змову із тодішніми Головою ДМС України, начальником Управління ресурсно-господарського забезпечення та капітального будівництва ДМС України, інженером із технічного нагляду, а потім із заступником Голови ДМС України, які замість належного виконання своїх обов’язків заволоділи коштами, виділеними на облаштування будівлі», - заявили у САП.

Зокрема, ексголова ДМС України сприяв бізнесмену в укладанні із підконтрольними йому компаніями договорів щодо виконання проєктних та будівельних робіт шляхом спотворення результатів торгів і забезпечив здійснення оплати за невиконані роботи та ненадані послуги.

Загалом реалізація злочинної схеми заподіяла бюджету збитків на суму понад 88 млн грн.

У САП додали, що 5 вересня 2024 року прокурор прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі. З того часу сторона захисту ознайомлювалась зі матеріалами.

