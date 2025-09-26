САП направила в суд дело экс-главы миграционной службы Максима Соколюка

Дело о хищении более 88 млн грн при реконструкции админздания Государственной миграционной службы направлено в суд.

Фото: mvs.gov.ua

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы Государственной миграционной службы, его бывшего заместителя, экс-начальника Управления ресурсно-хозяйственного обеспечения и капитального строительства ГМС, инженера и предпринимателя – гражданина РФ, по обвинению в хищении 88 млн грн бюджетных средств во время реконструкции здания в центре Киева для размещения в нем центрального офиса ГМС. Об этом сообщила САП.

В ведомстве не называют фамилий, однако, по данным СМИ, речь идет о бывшем главе Государственной миграционной службы Максиме Соколюке, его заместителе Сергее Донском, экс-начальнике управления службы Владимире Вакалюке и предпринимателе Салгерее Салгереева.

По данным следствия, в 2015 году ГМС получила от государства здание в центре Киева для размещения в нем центрального офиса. Бизнесмен, находившийся в дружеских отношениях с представителями ГМС и другими чиновниками, организовал длительную схему хищения бюджетных средств.

«Для реализации преступного замысла он вступил в сговор с тогдашними Главой ГМС Украины, начальником Управления ресурсно-хозяйственного обеспечения и капитального строительства ГМС Украины, инженером по техническому надзору, а затем и с заместителем Главы ГМС Украины, которые вместо надлежащего исполнения своих обязанностей завладели средствами, выделенными на обустройство здания», – заявили в САП.

В частности, экс-глава ГМС Украины содействовал бизнесмену в заключении с подконтрольными ему компаниями договоров на выполнение проектных и строительных работ путем искажения результатов торгов и обеспечил оплату за невыполненные работы и непредоставленные услуги.

В целом реализация преступной схемы нанесла бюджету ущерб на сумму более 88 млн грн.

В САП добавили, что 5 сентября 2024 года прокурор принял решение о завершении досудебного расследования по делу. С того времени сторона защиты знакомилась с материалами.

