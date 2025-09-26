У Святошинському районі у Києві змінюють труби, яким вже понад 50 років

У Святошинському районі стартувала реконструкція тепломереж.

КП «Київтеплоенерго» розпочало реалізацію програми з оновлення найбільш проблемних ділянок теплових мереж столиці. Перші роботи тривають на вулицях Олексія Бездольного та Стрийській у мікрорайоні Ґалаґани.

Як повідомили в підприємстві, місцеві труби були прокладені ще у 1972 році й експлуатуються понад пів століття. За останні п’ять років тут зафіксували 26 аварійних пошкоджень.

Фахівці вже розпочали капітальний ремонт: планується перекласти понад 1,2 км трубопроводів — 600 метрів для системи опалення та стільки ж для гарячого водопостачання. Окрім того, модернізують сім теплокамер із повною заміною обладнання.

Для робіт застосовують сучасні попередньо ізольовані труби європейського зразка з системою сигналізації про пошкодження для опалення та гнучкі труби для гарячої води. Термін їхньої служби сягає 40–50 років.

Реконструкція проводиться у дворових проїздах із великою кількістю підземних комунікацій, тому заміну здійснюють поетапно, аби мінімізувати незручності для мешканців і транспорту.

Роботи планують завершити до старту опалювального сезону.

