В Святошинском районе в Киеве меняют трубы, которым уже более 50 лет

В Святошинском районе стартовала реконструкция тепловых сетей.

КП «Киевтеплоэнерго» начало реализацию программы по обновлению наиболее проблемных участков тепловых сетей столицы. Первые работы проходят на улицах Алексея Бездольного и Стрыйской в микрорайоне Галаганы.

Как сообщили в предприятии, местные трубы были проложены еще в 1972 году и эксплуатируются более полувека. За последние пять лет здесь зафиксировали 26 аварийных повреждений.

Специалисты уже приступили к капитальному ремонту: планируется переложить более 1,2 км трубопроводов — 600 метров для системы отопления и столько же для горячего водоснабжения. Кроме того, модернизируют семь теплокамер с полной заменой оборудования.

Для работ используют современные предварительно изолированные трубы европейского образца с системой сигнализации о повреждениях для отопления и гибкие трубы для горячей воды. Срок их службы достигает 40–50 лет.

Реконструкция проводится во дворовых проездах с большим количеством подземных коммуникаций, поэтому замену выполняют поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для жителей и транспорта.

Работы планируют завершить к старту отопительного сезона.

