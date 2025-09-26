У Європі розширять виробництво ракет Patriot

Завод у Баварії подвоїть світові потужності з випуску модернізованих ракет.

Європейський виробник ракет MBDA планує значно наростити виробництво ракет протиповітряної оборони Patriot на новому заводі в Німеччині, повідомив керуючий директор німецького підрозділу компанії Томас Готтшильд в інтерв’ю Reuters.

У 2024 році Німеччина, Нідерланди та Іспанія уклали контракт на 5,1 млрд євро з об’єднаним підприємством Raytheon‑MBDA на виробництво до 1 тис. ракет; виробництво відбуватиметься на заводі в Баварії. Будівництво нового підприємства має подвоїти світові потужності з випуску модернізованих ракет PAC‑2 для перехоплення тактичних балістичних цілей.

«Ми йдемо за графіком. Плануємо розпочати виробництво наприкінці 2026 року, щоб забезпечити першу поставку на початку 2027 року», — сказав Готтшильд. Він не розкрив конкретних виробничих потужностей з міркувань безпеки, але зазначив, що завод зможе виконувати додаткові замовлення.

Готтшильд також повідомив, що MBDA має технічну компетенцію для виробництва пускових установок Patriot, оскільки компанія раніше займалася їхнім технічним обслуговуванням і ремонтом, і може виконати цю роботу за умови промислового співробітництва з Raytheon та побажань замовників.

Крім виробництва Patriot, MBDA може долучитися до проекту розробки ракети з дальністю понад 2 000 км, ініційованого Великою Британією та Німеччиною; терміни старту проєкту наразі не визначені. Також компанія працює над компактними ракетами для перехоплення низьколетячих дронів і планує до кінця року підписати з урядом Німеччини контракт на розробку концепції ракети DefendAir — комплексу з дальністю понад п’ять кілометрів, створеного на технологіях MBDA для доповнення систем ближньої ППО.

