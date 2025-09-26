Практика судов
  1. В Украине

В Европе расширят производство ракет Patriot

17:36, 26 сентября 2025
Завод в Баварии удвоит мировые мощности по выпуску модернизированных ракет.
В Европе расширят производство ракет Patriot
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский производитель ракет MBDA планирует значительно нарастить производство ракет противовоздушной обороны Patriot на новом заводе в Германии, сообщил управляющий директор немецкого подразделения компании Томас Готтшильд в интервью Reuters.

В 2024 году Германия, Нидерланды и Испания заключили контракт на 5,1 млрд евро с объединенным предприятием Raytheon MBDA на производство до 1 тыс. ракет; производство будет осуществляться на заводе в Баварии. Строительство нового предприятия должно удвоить мировые мощности по выпуску модернизированных ракет PAC 2 для перехвата тактических баллистических целей.

«Мы идем по графику. Планируем начать производство в конце 2026 года, чтобы обеспечить первую поставку в начале 2027 года», — сказал Готтшильд. Он не раскрыл конкретные производственные мощности из соображений безопасности, но отметил, что завод сможет выполнять дополнительные заказы.

Готтшильд также сообщил, что MBDA обладает технической компетенцией для производства пусковых установок Patriot, поскольку компания ранее занималась их техническим обслуживанием и ремонтом, и может выполнить эту работу при условии промышленного сотрудничества с Raytheon и пожеланий заказчиков.

Помимо производства Patriot, MBDA может присоединиться к проекту разработки ракеты с дальностью более 2 000 км, инициированному Великобританией и Германией; сроки старта проекта пока не определены. Также компания работает над компактными ракетами для перехвата низколетящих дронов и планирует до конца года подписать с правительством Германии контракт на разработку концепции ракеты DefendAir — комплекса с дальностью более пяти километров, созданного на технологиях MBDA для дополнения систем ближней ПВО.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Германия оружие Европа

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Еврокомиссия предложит Украине кредит в размере 140 млрд евро за счет замороженных российских активов

Риск заключается в том, что продление санкций против РФ должно единогласно утверждаться каждые 6 месяцев и, если какая-либо страна ЕС заблокирует продление, то капиталы окажутся на крючке для погашения кредита – поэтому Еврокомиссия предложила изменить правила продления санкций с единогласного решения на квалифицированное большинство.

Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за удаления месседжа от Макрона, который призвал ее заблокировать торговое соглашение со странами Латинской Америки

В Еврокомиссии заявили, что переписки с телефона Урсулы фон дер Ляйен удаляются ради «экономии места» и безопасности, но к главе Еврокомиссии возникают вопросы по поводу прозрачности ее деятельности.

Администрация Трампа вновь нанимает сотни федеральных служащих, отсеянных DOGE Илона Маска

После 7-месячного оплачиваемого отпуска сотрудники, которых отсеяла команда Илона Маска, вернутся на свои места.

В ВККС сообщили, что негативных последствий для судей от их регулярного оценивания общественными объединениями, коллегами и НШСУ – не будет

ВККС планирует утвердить положение о регулярном оценивании судей уже в понедельник, 29 сентября, потому что это требование Плана Ukraine Facility.

Нарушение права на защиту не может быть «частичным» – ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание судье ВАКС Виктору Маслову, который запретил подозреваемому общаться «со всеми на свете»

Высший совет правосудия подтвердил наличие в действиях судьи ВАКС Виктора Маслова нарушения фундаментального права на защиту путем запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» и оставил в силе дисциплинарное взыскание.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталя Кузьменко
    Наталя Кузьменко
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Світлана Яковлєва
    Світлана Яковлєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Тетяна Ковальчук
    Тетяна Ковальчук
    суддя Господарського суду Чернівецької області