В Европе расширят производство ракет Patriot

Завод в Баварии удвоит мировые мощности по выпуску модернизированных ракет.

Европейский производитель ракет MBDA планирует значительно нарастить производство ракет противовоздушной обороны Patriot на новом заводе в Германии, сообщил управляющий директор немецкого подразделения компании Томас Готтшильд в интервью Reuters.

В 2024 году Германия, Нидерланды и Испания заключили контракт на 5,1 млрд евро с объединенным предприятием Raytheon MBDA на производство до 1 тыс. ракет; производство будет осуществляться на заводе в Баварии. Строительство нового предприятия должно удвоить мировые мощности по выпуску модернизированных ракет PAC 2 для перехвата тактических баллистических целей.

«Мы идем по графику. Планируем начать производство в конце 2026 года, чтобы обеспечить первую поставку в начале 2027 года», — сказал Готтшильд. Он не раскрыл конкретные производственные мощности из соображений безопасности, но отметил, что завод сможет выполнять дополнительные заказы.

Готтшильд также сообщил, что MBDA обладает технической компетенцией для производства пусковых установок Patriot, поскольку компания ранее занималась их техническим обслуживанием и ремонтом, и может выполнить эту работу при условии промышленного сотрудничества с Raytheon и пожеланий заказчиков.

Помимо производства Patriot, MBDA может присоединиться к проекту разработки ракеты с дальностью более 2 000 км, инициированному Великобританией и Германией; сроки старта проекта пока не определены. Также компания работает над компактными ракетами для перехвата низколетящих дронов и планирует до конца года подписать с правительством Германии контракт на разработку концепции ракеты DefendAir — комплекса с дальностью более пяти километров, созданного на технологиях MBDA для дополнения систем ближней ПВО.

