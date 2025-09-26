Практика судів
В Україні запровадили біометричну ідентифікацію тіл загиблих через війну

15:12, 26 вересня 2025
Уряд ухвалив постанову про запуск експериментального проекту з біометричної ідентифікації загиблих.
Кабмін ухвалив постанову про реалізацію експериментального проекту з ідентифікації тіл осіб, загиблих або померлих внаслідок збройної агресії Росії проти України, за допомогою біометричних даних. Проект розроблений Міністерством внутрішніх справ для оперативного встановлення осіб загиблих захисників, військовослужбовців і цивільних.

«Ключовою проблемою сьогодні залишається ідентифікація тіл загиблих військовослужбовців і поліцейських, репатрійованих до України. Це зумовлює необхідність ухвалення нових рішень і застосування сучасних технологій для прискорення процесу встановлення особи. Нині використовуються різні методи, зокрема аналіз ДНК, однак цей процес є тривалим і не завжди результативним, особливо за відсутності порівняльних зразків. Використання відбитків пальців та зображень обличчя дозволить значно скоротити час ідентифікації та забезпечить більш повний і системний облік загиблих», – йдеться в повідомленні МВС.

Як працюватиме система

Уповноважені органи отримають доступ до Національної системи біометричної верифікації та ідентифікації (НСБВІ) та Автоматизованої дактилоскопічної інформаційної системи МВС (АДІС), що охоплює дані понад 26,6 млн громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

Процедура включає:

  • дактилоскопіювання та фотографування тіл загиблих;
  • внесення даних до НСБВІ та АДІС і перевірку за наявними масивами біометричної інформації;
  • аналіз результатів посадовими особами та складання письмового повідомлення органу досудового розслідування;
  • долучення інформації до матеріалів кримінального провадження для встановлення особи загиблого.

Проект також передбачає можливість дактилоскопіювання військовослужбовців і поліцейських, що беруть участь у бойових діях, для формування масивів біометричних даних, які використовуватимуться виключно у випадках розшуку осіб або ідентифікації загиблих.

Довідково:

  • НСБВІ містить відбитки пальців і зображення обличчя громадян України, іноземців та осіб без громадянства і використовується для оформлення паспортів, ID-карток та інших документів.
  • АДІС зберігає дактилоскопічні відбитки осіб, що перебувають у полі зору правоохоронних органів, і дозволяє швидко перевіряти та ідентифікувати осіб у межах досудового розслідування або розшуку.

