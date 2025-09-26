Практика судов
  1. В Украине

В Украине ввели биометрическую идентификацию тел погибших в результате войны

15:12, 26 сентября 2025
Правительство приняло постановление о запуске экспериментального проекта по биометрической идентификации погибших.
Кабмин принял постановление о реализации экспериментального проекта по идентификации тел лиц, погибших или умерших в результате вооруженной агрессии России против Украины, с помощью биометрических данных. Проект разработан Министерством внутренних дел для оперативного установления личностей погибших защитников, военнослужащих и гражданских лиц.

«Ключевой проблемой сегодня остается идентификация тел погибших военнослужащих и полицейских, репатриированных в Украину. Это обусловливает необходимость принятия новых решений и применения современных технологий для ускорения процесса установления личности. В настоящее время используются различные методы, в частности анализ ДНК, однако этот процесс является длительным и не всегда результативным, особенно при отсутствии сравнительных образцов. Использование отпечатков пальцев и изображений лица позволит значительно сократить время идентификации и обеспечит более полный и системный учет погибших», – говорится в сообщении МВД.

Как будет работать система

Уполномоченные органы получат доступ к Национальной системе биометрической верификации и идентификации (НСБВИ) и Автоматизированной дактилоскопической информационной системе МВД (АДИС), которая охватывает данные более 26,6 млн граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства.

Процедура включает:

  • дактилоскопирование и фотографирование тел погибших;
  • внесение данных в НСБВИ и АДИС и проверку по имеющимся массивам биометрической информации;
  • анализ результатов должностными лицами и составление письменного уведомления органа досудебного расследования;
  • приобщение информации к материалам уголовного производства для установления личности погибшего.

Проект также предусматривает возможность дактилоскопирования военнослужащих и полицейских, участвующих в боевых действиях, для формирования массивов биометрических данных, которые будут использоваться исключительно в случаях розыска лиц или идентификации погибших.

Справочно:

  • НСБВИ содержит отпечатки пальцев и изображения лиц граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства и используется для оформления паспортов, ID-карт и других документов.
  • АДИС хранит дактилоскопические отпечатки лиц, находящихся в поле зрения правоохранительных органов, и позволяет быстро проверять и идентифицировать лиц в рамках досудебного расследования или розыска.

военные Кабинет Министров Украины война

