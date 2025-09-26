Практика судів
На Хмельниччині ДБР викрило підполковника на хабарі за переведення військового в тил

15:30, 26 вересня 2025
ДБР викрило підполковника-прикордонника, який вимагав 5,5 тисяч доларів за переведення військового з фронту в тил.
Працівники Державного бюро розслідувань спільно з внутрішньою безпекою Держприкордонслужби затримали двох прикордонників, які вимагали 5,5 тис. доларів США за переведення колеги з бойового підрозділу до тилової частини.

Військовослужбовець, який служив на Сумщині та потребував переведення за станом здоров’я. Для «вирішення питання» йому порадили звернутися до підполковника його ж напрямку служби. Там він отримав «пропозицію» вирішити питання за гроші. Про вимагання він одразу повідомив працівникам внутрішньої безпеки ДПСУ.

Як вказують у ДБР, для одержання неправомірної вигоди посадовець залучив посередника. 19 вересня його затримали під час одержання повної суми неправомірної вигоди.

Наразі підполковнику та його спільнику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Суд обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 181 тис. грн.

Правоохоронці перевіряють можливу причетність інших службовців до оборудки.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Єврокомісія запропонує Україні кредит у розмірі 140 млрд євро за рахунок заморожених російських активів

Ризик полягає в тому, що продовження санкцій проти РФ має одностайно ухвалюватися кожні 6 місяців, і якщо якась країна ЄС заблокує продовження, то капітали опиняться «на гачку» для погашення кредиту – тому Єврокомісія запропонувала змінити правила продовження санкцій з одностайного рішення на кваліфіковану більшість.

Урсула фон дер Ляєн опинилася в центрі скандалу через видалення меседжу від Макрона, який закликав її заблокувати торговельну угоду з країнами Латинської Америки

В Єврокомісії заявили, що переписка з телефону Урсули фон дер Ляєн видаляється задля «економії місця» та безпеки, але до глави Єврокомісії виникають питання щодо прозорості її діяльності.

Адміністрація Трампа знову наймає сотні федеральних службовців, відсіяних DOGE Ілона Маска

Після 7-місячної оплачуваної відпустки співробітники, яких відсіяла команда Ілона Маска, повернуться на свої місця.

У ВККС повідомили, що негативних наслідків для суддів від їх регулярного оцінювання громадськими об’єднаннями, колегами та НШСУ – не буде

ВККС планує затвердити положення про регулярне оцінювання суддів вже у понеділок, 29 вересня, бо це вимога Плану Ukraine Facility.

Порушення права на захист не може бути «частковим» – ВРП залишила в силі дисциплінарне стягнення судді ВАКС Віктору Маслову, який заборонив підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»

Вища рада правосуддя підтвердила наявність в діях судді ВАКС Віктора Маслова порушення фундаментального права на захист шляхом заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» і залишила в силі дисциплінарне стягнення.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
