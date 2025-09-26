На Хмельниччині ДБР викрило підполковника на хабарі за переведення військового в тил

ДБР викрило підполковника-прикордонника, який вимагав 5,5 тисяч доларів за переведення військового з фронту в тил.

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з внутрішньою безпекою Держприкордонслужби затримали двох прикордонників, які вимагали 5,5 тис. доларів США за переведення колеги з бойового підрозділу до тилової частини.

Військовослужбовець, який служив на Сумщині та потребував переведення за станом здоров’я. Для «вирішення питання» йому порадили звернутися до підполковника його ж напрямку служби. Там він отримав «пропозицію» вирішити питання за гроші. Про вимагання він одразу повідомив працівникам внутрішньої безпеки ДПСУ.

Як вказують у ДБР, для одержання неправомірної вигоди посадовець залучив посередника. 19 вересня його затримали під час одержання повної суми неправомірної вигоди.

Наразі підполковнику та його спільнику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України – одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Суд обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 181 тис. грн.

Правоохоронці перевіряють можливу причетність інших службовців до оборудки.

