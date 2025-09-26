В Хмельницкой области ГБР разоблачило подполковника на взятке за перевод военного в тыл

ГБР разоблачило подполковника-пограничника, требовавшего 5,5 тысяч долларов за перевод военного с фронта в тыл.

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с внутренней безопасностью Госпогранслужбы задержали двух пограничников, которые требовали 5,5 тыс. долларов США за перевод коллеги из боевого подразделения в тыловую часть.

Военнослужащий, который служил на Сумщине и нуждался в переводе по состоянию здоровья. Для «решения вопроса» ему посоветовали обратиться к подполковнику его же направления службы. Там он получил «предложение» решить вопрос за деньги. О вымогательстве он сразу сообщил работникам внутренней безопасности ГПСУ.

Как указывают в ГБР, для получения неправомерной выгоды должностное лицо привлекло посредника. 19 сентября его задержали при получении полной суммы неправомерной выгоды.

На данный момент подполковнику и его сообщнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины – получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с вымогательством, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Суд избрал им меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 181 тыс. грн.

Правоохранители проверяют возможную причастность других служащих к сделке.

