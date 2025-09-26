Кабмін спростив умови використання держмайна для тимчасового проживання ВПО

Кабінет Міністрів прийняв постанову, яка вносить зміни до підходів до забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб у об’єктах державної та комунальної власності на пільгових умовах. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності.
«Держава створила правові та фінансові умови для швидшого залучення об’єктів державної та комунальної власності для тимчасового проживання ВПО», - заявили у міністерстві.
Підтримана Урядом постанова передбачає:
Таке рішення в умовах кризового реагування дозволятиме швидко створювати фонди тимчасового проживання для переміщених осіб.
