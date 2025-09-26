Кабмін спростив умови використання держмайна для тимчасового проживання ВПО

Створено правові та фінансові умови для швидшого залучення об’єктів державної та комунальної власності для тимчасового проживання ВПО.

Кабінет Міністрів прийняв постанову, яка вносить зміни до підходів до забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб у об’єктах державної та комунальної власності на пільгових умовах. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності.

«Держава створила правові та фінансові умови для швидшого залучення об’єктів державної та комунальної власності для тимчасового проживання ВПО», - заявили у міністерстві.

Підтримана Урядом постанова передбачає:

чіткий перелік документів, які подаються державними та комунальними підприємствами, громадськими об’єднаннями та благодійними організаціями для отримання права оренди без проведення аукціону;

пільгову орендну плату за державне та комунальне майно (1 гривня за 1 кв. м) для державних і комунальних підприємств, що забезпечують проживання ВПО;

пільгову орендну ставку для громадських об’єднань та благодійних організацій для забезпечення тимчасового проживання ВПО;

доповнення категорії цільового призначення для нерухомого державного та комунального майна, що надаватиметься для забезпечення тимчасового проживання ВПО.

Таке рішення в умовах кризового реагування дозволятиме швидко створювати фонди тимчасового проживання для переміщених осіб.

