Кабмин упростил условия использования госимущества для временного проживания ВПЛ

14:18, 26 сентября 2025
Созданы правовые и финансовые условия для более быстрого привлечения объектов государственной и коммунальной собственности для временного проживания внутренне перемещенных лиц.
Кабинет Министров принял постановление, которое вносит изменения в подходы к обеспечению временным жильем внутренне перемещенных лиц в объектах государственной и коммунальной собственности на льготных условиях. Об этом сообщило Министерство социальной политики, семьи и единства.

«Государство создало правовые и финансовые условия для более быстрого привлечения объектов государственной и коммунальной собственности для временного проживания ВПЛ», – заявили в министерстве.

Поддержанное Правительством постановление предусматривает:

  • четкий перечень документов, которые подаются государственными и коммунальными предприятиями, общественными объединениями и благотворительными организациями для получения права аренды без проведения аукциона;
  • льготную арендную плату за государственное и коммунальное имущество (1 гривна за 1 кв. м) для государственных и коммунальных предприятий, обеспечивающих проживание ВПЛ;
  • льготную арендную ставку для общественных объединений и благотворительных организаций для обеспечения временного проживания ВПО;
  • дополнение категории целевого назначения для недвижимого государственного и коммунального имущества, которое будет предоставляться для обеспечения временного проживания ВПЛ.

Такое решение в условиях кризисного реагирования позволит быстро создавать фонды временного проживания для перемещенных лиц.

В ВККС сообщили, что негативных последствий для судей от их регулярного оценивания общественными объединениями, коллегами и НШСУ – не будет

ВККС планирует утвердить положение о регулярном оценивании судей уже в понедельник, 29 сентября, потому что это требование Плана Ukraine Facility.

Всех мужчин 25-60 лет, которые не пользовались «Резерв+» и не ходили в ТЦК, внесли в Реестр военнообязанных «Оберег» — теперь им могут прийти штрафы

Бюджет может пополниться штрафами за счет тех мужчин, которые не ходили в ТЦК и не регистрировались в «Резерв+».

Кабмин установил дополнительное вознаграждение сотрудникам Службы судебной охраны, работающим на территориях активных или возможных боевых действий

Определенные категории сотрудников Службы судебной охраны смогут рассчитывать на дополнительное вознаграждение в 200% должностного оклада.

Верховный Суд объяснил, как устанавливается причинная связь между действиями должностного лица и последствиями в сложных управленческих решениях

Начальник управления допустил принятие незаконного решения комиссией по рассмотрению вопросов обеспечения жильем о выплате денежной компенсации на приобретение жилья за счет бюджетных средств – ВС объяснил, как установить связь между его действиями и последствиями.

Верховный Суд определил, чем отличается присвоение находки от кражи имущества

Если лицо завладело забытой собственником вещью, зная, кому она принадлежит, это следует оценивать не как присвоение находки, а как кражу чужого имущества – Верховный Суд.

