Кабмин упростил условия использования госимущества для временного проживания ВПЛ

Кабинет Министров принял постановление, которое вносит изменения в подходы к обеспечению временным жильем внутренне перемещенных лиц в объектах государственной и коммунальной собственности на льготных условиях. Об этом сообщило Министерство социальной политики, семьи и единства.

«Государство создало правовые и финансовые условия для более быстрого привлечения объектов государственной и коммунальной собственности для временного проживания ВПЛ», – заявили в министерстве.

Поддержанное Правительством постановление предусматривает:

четкий перечень документов, которые подаются государственными и коммунальными предприятиями, общественными объединениями и благотворительными организациями для получения права аренды без проведения аукциона;

льготную арендную плату за государственное и коммунальное имущество (1 гривна за 1 кв. м) для государственных и коммунальных предприятий, обеспечивающих проживание ВПЛ;

льготную арендную ставку для общественных объединений и благотворительных организаций для обеспечения временного проживания ВПО;

дополнение категории целевого назначения для недвижимого государственного и коммунального имущества, которое будет предоставляться для обеспечения временного проживания ВПЛ.

Такое решение в условиях кризисного реагирования позволит быстро создавать фонды временного проживания для перемещенных лиц.

