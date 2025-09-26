Кабмин упростил условия использования госимущества для временного проживания ВПЛ

14:18, 26 сентября 2025
Созданы правовые и финансовые условия для более быстрого привлечения объектов государственной и коммунальной собственности для временного проживания внутренне перемещенных лиц.
Кабинет Министров принял постановление, которое вносит изменения в подходы к обеспечению временным жильем внутренне перемещенных лиц в объектах государственной и коммунальной собственности на льготных условиях. Об этом сообщило Министерство социальной политики, семьи и единства.
«Государство создало правовые и финансовые условия для более быстрого привлечения объектов государственной и коммунальной собственности для временного проживания ВПЛ», – заявили в министерстве.
Поддержанное Правительством постановление предусматривает:
- четкий перечень документов, которые подаются государственными и коммунальными предприятиями, общественными объединениями и благотворительными организациями для получения права аренды без проведения аукциона;
- льготную арендную плату за государственное и коммунальное имущество (1 гривна за 1 кв. м) для государственных и коммунальных предприятий, обеспечивающих проживание ВПЛ;
- льготную арендную ставку для общественных объединений и благотворительных организаций для обеспечения временного проживания ВПО;
- дополнение категории целевого назначения для недвижимого государственного и коммунального имущества, которое будет предоставляться для обеспечения временного проживания ВПЛ.
Такое решение в условиях кризисного реагирования позволит быстро создавать фонды временного проживания для перемещенных лиц.
