Верховний Суд підтвердив вирок екскерівнику однієї з прокуратур Миколаївщини за державну зраду

Керівника однієї з окружних прокуратур Миколаївської області визнано винним у вчиненні державної зради.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду підтвердив вирок колишньому керівнику однієї з окружних прокуратур Миколаївської області за державну зраду. Про це повідомив Одеський апеляційний суд.

25 вересня ККС ВС розглянув касаційну скаргу сторони захисту та постановив:

Касаційну скаргу сторони захисту — залишити без задоволення.

Вирок суду першої інстанції та ухвалу апеляційного суду, якими колишнього керівника однієї з окружних прокуратур Миколаївської області визнано винним у вчиненні державної зради (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України) і призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке належить йому на праві власності — залишити без змін.

Таким чином, Верховний Суд підтвердив законність та обґрунтованість рішень Приморського районного суду м. Одеси та Одеського апеляційного суду щодо злочину вчиненого високопосадовцем органів прокуратури проти основ національної безпеки України.

