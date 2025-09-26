Верховный Суд подтвердил приговор экс-руководителю одной из прокуратур Николаевщины за государственную измену

Руководитель одной из окружных прокуратур Николаевской области признан виновным в совершении государственной измены.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда подтвердил приговор бывшему руководителю одной из окружных прокуратур Николаевской области за государственную измену. Об этом сообщил Одесский апелляционный суд.

25 сентября КУС ВС рассмотрел кассационную жалобу стороны защиты и постановил:

Кассационную жалобу стороны защиты — оставить без удовлетворения.

Приговор суда первой инстанции и постановление апелляционного суда, которыми бывший руководитель одной из окружных прокуратур Николаевской области признан виновным в совершении государственной измены (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины) и назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего имущества, принадлежащего ему на праве собственности — оставить без изменений.

Таким образом, Верховный Суд подтвердил законность и обоснованность решений Приморского районного суда г. Одессы и Одесского апелляционного суда относительно преступления, совершённого высокопоставленным должностным лицом органов прокуратуры против основ национальной безопасности Украины.

