Верховный Суд подтвердил приговор экс-руководителю одной из прокуратур Николаевщины за государственную измену

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда подтвердил приговор бывшему руководителю одной из окружных прокуратур Николаевской области за государственную измену. Об этом сообщил Одесский апелляционный суд.
25 сентября КУС ВС рассмотрел кассационную жалобу стороны защиты и постановил:
Таким образом, Верховный Суд подтвердил законность и обоснованность решений Приморского районного суда г. Одессы и Одесского апелляционного суда относительно преступления, совершённого высокопоставленным должностным лицом органов прокуратуры против основ национальной безопасности Украины.
