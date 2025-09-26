Кабмін затвердив нові критерії оцінки ризиків для підприємств

Кабінет Міністрів 25 вересня ухвалив постанову, якою внесено зміни до критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду.
Зміни стосуються критеріїв оцінки ступеня ризику від господарської діяльності підприємств та періодичності планових перевірок у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів Державною екологічною інспекцією, а саме:
«Прийняті зміни дадуть змогу посилити контроль за промисловими викидами, зменшити негативний вплив на навколишнє середовище та здоров’я людей, а також сприятимуть виконанню Україною міжнародних зобов’язань у сфері екології та наближенню до стандартів ЄС», - заявили у міністерстві.
Також там додали, що у рамках реформи запобігання промисловому забрудненню, ведеться робота над нормативними актами для повної реалізації закону.
