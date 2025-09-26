Практика судів
Кабмін затвердив нові критерії оцінки ризиків для підприємств

16:24, 26 вересня 2025
Зміни стосуються критеріїв оцінки ступеня ризику від господарської діяльності підприємств та періодичності планових перевірок у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Фото: kmu.gov.ua
Кабінет Міністрів 25 вересня ухвалив постанову, якою внесено зміни до критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду.

Зміни стосуються критеріїв оцінки ступеня ризику від господарської діяльності підприємств та періодичності планових перевірок у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів Державною екологічною інспекцією, а саме:

  • систематична оцінка ризиків для довкілля здійснюється щодо кожної установки окремо;
  • віднесення установки до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється за шкалою з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, затвердженими цією постановою;
  • періодичність проведення перевірок дотримання оператором установки умов ІДД (інтегрованого довкіллєвого дозволу) визначається на основі віднесення установки до відповідного рівня ризику і становить: з високим ступенем ризику – один раз на рік, що відповідає найвищому рівню ризику, а з середнім або з незначним ступенем ризику – один раз на три роки, що відповідає найнижчому рівню ризику.

«Прийняті зміни дадуть змогу посилити контроль за промисловими викидами, зменшити негативний вплив на навколишнє середовище та здоров’я людей, а також сприятимуть виконанню Україною міжнародних зобов’язань у сфері екології та наближенню до стандартів ЄС», - заявили у міністерстві.

Також там додали, що у рамках реформи запобігання промисловому забрудненню, ведеться робота над нормативними актами для повної реалізації закону.

