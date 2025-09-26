Кабмин утвердил новые критерии оценки рисков для предприятий

Изменения касаются критериев оценки степени риска от хозяйственной деятельности предприятий и периодичности плановых проверок в сфере охраны окружающей среды.

Кабинет Министров 25 сентября принял постановление, которым внесены изменения в критерии оценки степени риска от ведения хозяйственной деятельности и определяется периодичность проведения плановых мероприятий государственного надзора.

Изменения касаются критериев оценки степени риска от хозяйственной деятельности предприятий и периодичности плановых проверок в сфере охраны окружающей среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов Государственной экологической инспекцией, а именно:

систематическая оценка рисков для окружающей среды осуществляется в отношении каждой установки отдельно;

отнесение установки к высокой, средней или незначительной степени риска осуществляется по шкале с учетом суммы баллов, начисленных по всем критериям, утвержденным этим постановлением;

периодичность проведения проверок соблюдения оператором установки условий ИДД (интегрированного экологического разрешения) определяется на основе отнесения установки к соответствующему уровню риска и составляет: с высокой степенью риска – один раз в год, что соответствует наивысшему уровню риска, а с средней или незначительной степенью риска – один раз в три года, что соответствует наинизшему уровню риска.

«Принятые изменения позволят усилить контроль за промышленными выбросами, снизить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей, а также будут способствовать выполнению Украиной международных обязательств в сфере экологии и приближению к стандартам ЕС», – заявили в министерстве.

Также там добавили, что в рамках реформы предотвращения промышленного загрязнения ведется работа над нормативными актами для полной реализации закона.

