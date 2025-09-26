Кабмин утвердил новые критерии оценки рисков для предприятий

Кабинет Министров 25 сентября принял постановление, которым внесены изменения в критерии оценки степени риска от ведения хозяйственной деятельности и определяется периодичность проведения плановых мероприятий государственного надзора.
Изменения касаются критериев оценки степени риска от хозяйственной деятельности предприятий и периодичности плановых проверок в сфере охраны окружающей среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов Государственной экологической инспекцией, а именно:
«Принятые изменения позволят усилить контроль за промышленными выбросами, снизить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей, а также будут способствовать выполнению Украиной международных обязательств в сфере экологии и приближению к стандартам ЕС», – заявили в министерстве.
Также там добавили, что в рамках реформы предотвращения промышленного загрязнения ведется работа над нормативными актами для полной реализации закона.
