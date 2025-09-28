Міненерго спростувало інформацію про зміни в керівництві «Укренерго»

Міністерство енергетики заявило, що не отримувало від Наглядової ради НЕК «Укренерго» офіційних документів щодо змін у керівництві компанії, про які шириться інформація у ЗМІ.
«Міністерство неухильно дотримується всіх принципів корпоративного управління та поважає статус Наглядової ради НЕК «Укренерго» як незалежного органу, який має діяти в рамках українського законодавства», – зазначили у відомстві.
Міністерство підкреслило, що як акціонер, відомство керується законом і працює над забезпеченням стабільності та енергетичної безпеки країни.
