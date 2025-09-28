Минэнерго опровергло информацию об изменениях в руководстве «Укрэнерго»

Никаких официальных документов от Наблюдательного совета не поступало – Минэнерго.

Министерство энергетики заявило, что не получало от Наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» официальных документов об изменениях в руководстве компании, о которых распространяется информация в СМИ.

«Министерство неукоснительно соблюдает все принципы корпоративного управления и уважает статус Наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» как независимого органа, который должен действовать в рамках украинского законодательства», – отметили в ведомстве.

Министерство подчеркнуло, что как акционер, ведомство руководствуется законом и работает над обеспечением стабильности и энергетической безопасности страны.

