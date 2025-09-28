Естонія виділить 10 млн євро на закупівлю американської зброї для України

Кошти підуть на американську зброю через програму PURL.

Естонія внесе 10 млн євро до ініціативи НАТО PURL для термінового посилення обороноздатності України, заявив міністр закордонних справ Маргус Тсахкна.

«Оскільки Росія не виявляє жодних ознак прагнення до миру, продовжуючи наступальні операції на фронті та повітряні атаки на українські міста, Україна потребує швидкої підтримки для захисту цивільного населення, утримання позицій та просування до миру», – зазначив міністр.

Кошти спрямують на закупівлю американської зброї для України через програму PURL.

