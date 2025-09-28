Эстония выделит 10 млн евро на закупку американского оружия для Украины

Эстония внесет 10 млн евро в инициативу НАТО PURL для срочного усиления обороноспособности Украины, заявил министр иностранных дел Маргус Тсахкна.
«Поскольку Россия не проявляет никаких признаков стремления к миру, продолжая наступательные операции на фронте и воздушные атаки на украинские города, Украина нуждается в быстрой поддержке для защиты гражданского населения, удержания позиций и продвижения к миру», — отметил министр.
Средства направят на закупку американского оружия для Украины через программу PURL.
