Роботодавець не провів медогляд для працівників — яка відповідальність

Стало відомо, яка відповідальність для роботодавців за порушення організації медичних оглядів працівників.

Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці нагадує: за неналежну організацію медичних оглядів працівників роботодавці нестимуть адміністративну відповідальність.

Згідно з ч. 5 ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за такі порушення передбачено штраф:

для працівників — від 4 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( 68 до 170 грн);

68 до 170 грн); для посадових осіб підприємств, установ, організацій будь-якої форми власності та громадян-підприємців — від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів (340 до 680 грн).

Таким чином, ігнорування вимог законодавства щодо медоглядів може обійтися у фінансові санкції.

