Роботодавець не провів медогляд для працівників — яка відповідальність

23:31, 29 вересня 2025
Стало відомо, яка відповідальність для роботодавців за порушення організації медичних оглядів працівників.
Роботодавець не провів медогляд для працівників — яка відповідальність
Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці нагадує: за неналежну організацію медичних оглядів працівників роботодавці нестимуть адміністративну відповідальність.

Згідно з ч. 5 ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за такі порушення передбачено штраф:

  • для працівників — від 4 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (68 до 170 грн);
  • для посадових осіб підприємств, установ, організацій будь-якої форми власності та громадян-підприємців — від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів (340 до 680 грн).

Таким чином, ігнорування вимог законодавства щодо медоглядів може обійтися у фінансові санкції.

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
