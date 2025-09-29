Роботодавець не провів медогляд для працівників — яка відповідальність

Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці нагадує: за неналежну організацію медичних оглядів працівників роботодавці нестимуть адміністративну відповідальність.
Згідно з ч. 5 ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за такі порушення передбачено штраф:
Таким чином, ігнорування вимог законодавства щодо медоглядів може обійтися у фінансові санкції.
