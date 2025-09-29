Работодатель не провел медосмотр для работников — какая ответственность

Стало известно, какая ответственность для работодателей за нарушение организации медицинских осмотров работников.

Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда напоминает: за ненадлежащую организацию медицинских осмотров работников работодатели будут нести административную ответственность.

Согласно ч. 5 ст. 41 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за такие нарушения предусмотрен штраф:

для работников — от 4 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (68 до 170 грн);

для должностных лиц предприятий, учреждений, организаций любой формы собственности и граждан-предпринимателей — от 20 до 40 необлагаемых минимумов (340 до 680 грн).

Таким образом, игнорирование требований законодательства относительно медосмотров может обернуться финансовыми санкциями.

