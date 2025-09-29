Работодатель не провел медосмотр для работников — какая ответственность

Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда напоминает: за ненадлежащую организацию медицинских осмотров работников работодатели будут нести административную ответственность.
Согласно ч. 5 ст. 41 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за такие нарушения предусмотрен штраф:
Таким образом, игнорирование требований законодательства относительно медосмотров может обернуться финансовыми санкциями.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.