Практика судів
  1. В Україні

ЗСУ звільнили понад 174 квадратних км під час Добропільської операції, — Зеленський

21:51, 29 вересня 2025
ЗСУ звільнили 174 км² та очистили 194 км² від диверсантів — Зеленський.
ЗСУ звільнили понад 174 квадратних км під час Добропільської операції, — Зеленський
Фото: ОП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в ході Добропільської контрнаступальної операції Збройні Сили України звільнили понад 174 квадратних кілометри території та очистили 194 квадратних кілометри від російських диверсантів.

«Добропільська контрнаступальна операція триває. Я хочу подякувати всім нашим залученим підрозділам за ефективність. На початок сьогоднішньої доби нашим силам вдалося звільнити вже від початку операції більш ніж 174 квадратних кілометри, і більш ніж 194 кілометри були очищені від російських диверсантів. Російські втрати тільки в рамках цієї операції майже три тисячі двісті, і більшість – безповоротні втрати», — зазначив Зеленський.

Він також розповів про складну ситуацію в Куп’янську, прикордонні Харківщини та на стику Донецької і Дніпропетровської областей, підкресливши, що українські воїни надійно тримають позиції.

«Були доповіді по ситуації в Купʼянську, по ситуації в прикордонні Харківщини, по районах на стику Донецької та Дніпровської областей. Непросто там, але важливо, що українські воїни, наші підрозділи роблять усе належне для захисту позицій», – резюмував Президент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ війна Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ані Україна, ані Європа не можуть дозволити собі уповільнення темпів українських реформ – єврокомісар Марта Кос зустрінеться з представниками ВАКС, НАБУ, САП

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що «не можна дозволити українським реформам зупинитися».

Представники громадських організацій будуть проходити тренінг в НШСУ перед тим, як оцінювати суддів – які пропозиції до положення про регулярне оцінювання судді підготувала робоча група

За словами члена ВККС Сергія Чумака, робоча група врахувала пропозиції громадських активістів і виключила з положення про регулярне оцінювання судді необхідність проходження громадськими об’єднаннями попередньої акредитації у ВККС перед тим, як оцінювати суддів.

Кабмін визначив Мінцифри головним розпорядником бюджету на створення системи онлайн-моніторингу грального бізнесу

До цього головним розпорядником коштів на створення системи онлайн-моніторингу грального бізнесу був господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабміну.

ВККС після 3 годин обговорення не затвердила положення про регулярне оцінювання судді

Після майже 3 годин обговорення ВККС вирішила оголосити перерву у питанні щодо затвердження Положення про регулярне оцінювання судді.

Кабмін перерозподілив 23 млн грн на виплати за рішеннями закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України

23,6 млн грн, виділені Мін’юсту на забезпечення захисту інтересів України під час урегулювання спорів у закордонних юрисдикційних органах, підуть на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Фріс
    Ігор Фріс
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ян Бескровний
    Ян Бескровний
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Любов Токмілова
    Любов Токмілова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Савицька
    Наталія Савицька
    суддя Сумського окружного адміністративного суду