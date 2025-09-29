ЗСУ звільнили понад 174 квадратних км під час Добропільської операції, — Зеленський

ЗСУ звільнили 174 км² та очистили 194 км² від диверсантів — Зеленський.

Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в ході Добропільської контрнаступальної операції Збройні Сили України звільнили понад 174 квадратних кілометри території та очистили 194 квадратних кілометри від російських диверсантів.

«Добропільська контрнаступальна операція триває. Я хочу подякувати всім нашим залученим підрозділам за ефективність. На початок сьогоднішньої доби нашим силам вдалося звільнити вже від початку операції більш ніж 174 квадратних кілометри, і більш ніж 194 кілометри були очищені від російських диверсантів. Російські втрати тільки в рамках цієї операції майже три тисячі двісті, і більшість – безповоротні втрати», — зазначив Зеленський.

Він також розповів про складну ситуацію в Куп’янську, прикордонні Харківщини та на стику Донецької і Дніпропетровської областей, підкресливши, що українські воїни надійно тримають позиції.

«Були доповіді по ситуації в Купʼянську, по ситуації в прикордонні Харківщини, по районах на стику Донецької та Дніпровської областей. Непросто там, але важливо, що українські воїни, наші підрозділи роблять усе належне для захисту позицій», – резюмував Президент.

