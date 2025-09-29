Практика судов
  1. В Украине

ВСУ освободили более 174 квадратных км во время Добропольской операции, — Зеленский

21:51, 29 сентября 2025
ВСУ освободили 174 км² и очистили 194 км² от диверсантов — Зеленский.
ВСУ освободили более 174 квадратных км во время Добропольской операции, — Зеленский
Фото: ОП
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе Добропольской контрнаступательной операции Вооруженные Силы Украины освободили более 174 квадратных километров территории и очистили 194 квадратных километра от российских диверсантов.

«Добропольская контрнаступательная операция продолжается. Я хочу поблагодарить все наши привлеченные подразделения за эффективность. На начало сегодняшних суток нашим силам удалось освободить с начала операции более 174 квадратных километров, и более 194 километров были очищены от российских диверсантов. Российские потери только в рамках этой операции почти три тысячи двести, и большинство — безвозвратные потери», — отметил Зеленский.

Он также рассказал о сложной ситуации в Купянске, на границе Харьковской области и на стыке Донецкой и Днепропетровской областей, подчеркнув, что украинские воины надежно удерживают позиции.

«Были доклады по ситуации в Купянске, по ситуации на границе Харьковской области, по районам на стыке Донецкой и Днепровской областей. Непросто там, но важно, что украинские воины, наши подразделения делают все необходимое для защиты позиций», — резюмировал Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ война Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ни Украина, ни Европа не могут позволить себе замедление темпов украинских реформ – еврокомиссар Марта Кос встретится с представителями ВАКС, НАБУ, САП

Еврокомиссар по расширению Марта Кос заявила, что «нельзя позволить украинским реформам остановиться».

Представители общественных организаций будут проходить тренинг в НШСУ перед тем, как оценивать судей – какие предложения к положению о регулярном оценивании судьи подготовила рабочая группа

По словам члена ВККС Сергея Чумака, рабочая группа учла предложения общественных активистов и исключила из положения о регулярном оценивании судьи необходимость прохождения общественными объединениями предварительной аккредитации в ВККС перед тем, как оценивать судей.

Кабмин определил Минцифры главным распорядителем бюджета на создание системы онлайн-мониторинга игорного бизнеса

До этого главным распорядителем средств на создание системы онлайн-мониторинга игорного бизнеса был хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабмина.

ВККС после 3 часов обсуждения не утвердила положение о регулярном оценивании судьи

После почти 3 часов обсуждения ВККС решила объявить перерыв в вопросе относительно утверждения Положения о регулярном оценивании судьи.

Кабмин перераспределил 23 млн грн на выплаты по решениям зарубежных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины

23,6 млн грн, выделенные Минюсту на обеспечение защиты интересов Украины при урегулировании споров в зарубежных юрисдикционных органах, пойдут на исполнение решений зарубежных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Фріс
    Ігор Фріс
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ян Бескровний
    Ян Бескровний
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Любов Токмілова
    Любов Токмілова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Савицька
    Наталія Савицька
    суддя Сумського окружного адміністративного суду