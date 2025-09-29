ВСУ освободили более 174 квадратных км во время Добропольской операции, — Зеленский

ВСУ освободили 174 км² и очистили 194 км² от диверсантов — Зеленский.

Фото: ОП

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе Добропольской контрнаступательной операции Вооруженные Силы Украины освободили более 174 квадратных километров территории и очистили 194 квадратных километра от российских диверсантов.

«Добропольская контрнаступательная операция продолжается. Я хочу поблагодарить все наши привлеченные подразделения за эффективность. На начало сегодняшних суток нашим силам удалось освободить с начала операции более 174 квадратных километров, и более 194 километров были очищены от российских диверсантов. Российские потери только в рамках этой операции почти три тысячи двести, и большинство — безвозвратные потери», — отметил Зеленский.

Он также рассказал о сложной ситуации в Купянске, на границе Харьковской области и на стыке Донецкой и Днепропетровской областей, подчеркнув, что украинские воины надежно удерживают позиции.

«Были доклады по ситуации в Купянске, по ситуации на границе Харьковской области, по районам на стыке Донецкой и Днепровской областей. Непросто там, но важно, что украинские воины, наши подразделения делают все необходимое для защиты позиций», — резюмировал Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.