Україна експортуватиме зброю в США, Європу, Африку і на Близький Схід – Володимир Зеленський

Україна готує контрольований експорт зброї до США, Європи, Африки та на Близький Схід.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над створенням системи контрольованого експорту власної зброї, але виключно тієї, в якій Збройні Сили не мають дефіциту.

За його словами, пріоритетом залишається наповнення української армії, а надлишки виробництва можна буде продавати на зовнішніх ринках. Отримані кошти планують спрямовувати на закупівлю потрібних засобів.

«Влучність наших воїнів допомагає захищати всю державу. Ми плануємо контракти та плануємо виробництво так, щоб наші арсенали були достатньо наповнені. Працюємо і в питанні експорту – контрольованого експорту нашої зброї, деяких видів, які в нас у профіциті, що може дійсно дати Україні додаткові фінанси на виробництво дефіцитних речей, які так потрібні на фронті зараз, і тих, які найкраще показали себе в ударах вглибину російської території», - вказав Президент.

За його словами, уже є домовленості щодо чотирьох експортних майданчиків: США, Європа, Близький Схід та Африка.

«Ми будемо готувати відповідні угоди», — зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що завданням Міністерства оборони та та всіх залучених інституцій є забезпечення виробників максимальною кількістю замовлень.

«Наші українські виробничі можливості ще далекі від заповнення. Українське фінансування ми направляємо так, щоб кожна компанія, яка може дати якісний результат, отримала замовлення й могла його повністю реалізувати», — додав Президент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.