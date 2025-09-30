Практика судів
  1. В Україні

Україна експортуватиме зброю в США, Європу, Африку і на Близький Схід – Володимир Зеленський

08:43, 30 вересня 2025
Україна готує контрольований експорт зброї до США, Європи, Африки та на Близький Схід.
Україна експортуватиме зброю в США, Європу, Африку і на Близький Схід – Володимир Зеленський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над створенням системи контрольованого експорту власної зброї, але виключно тієї, в якій Збройні Сили не мають дефіциту.

За його словами, пріоритетом залишається наповнення української армії, а надлишки виробництва можна буде продавати на зовнішніх ринках. Отримані кошти планують спрямовувати на закупівлю потрібних засобів.

«Влучність наших воїнів допомагає захищати всю державу. Ми плануємо контракти та плануємо виробництво так, щоб наші арсенали були достатньо наповнені. Працюємо і в питанні експорту – контрольованого експорту нашої зброї, деяких видів, які в нас у профіциті, що може дійсно дати Україні додаткові фінанси на виробництво дефіцитних речей, які так потрібні на фронті зараз, і тих, які найкраще показали себе в ударах вглибину російської території», - вказав Президент.

За його словами, уже є домовленості щодо чотирьох експортних майданчиків: США, Європа, Близький Схід та Африка.

«Ми будемо готувати відповідні угоди», — зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що завданням Міністерства оборони та та всіх залучених інституцій є забезпечення виробників максимальною кількістю замовлень.

«Наші українські виробничі можливості ще далекі від заповнення. Українське фінансування ми направляємо так, щоб кожна компанія, яка може дати якісний результат, отримала замовлення й могла його повністю реалізувати», — додав Президент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

зброя Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Якщо у свідка відібрали зразки почерку до того, як він став обвинуваченим, це не підстава для визнання висновку експертизи недопустимим доказом, за умови роз’яснення прав – Верховний Суд

Засуджений зазначав, що висновок судово-почеркознавчої експертизи є недопустимим доказом, оскільки на момент відібрання зразків його підпису та почерку він перебував у статусі свідка.

КПК не передбачає, що визначений в окремому провадженні слідчий втрачає свої повноваження у разі об’єднання цього кримінального провадження з іншим – Верховний Суд

Захисник вказував, що після об’єднання кримінальних проваджень прокурор доручив проведення досудового розслідування слідчому, а тому, на його думку, всі інші слідчі в кримінальному провадженні автоматично були усунуті від подальшого проведення досудового розслідування.

Контролювати діяльність юридичних служб міністерств та інших центральних органів виконавчої влади буде Мін’юст

Кабмін поклав на Мін’юст координацію роботи юридичних служб міністерств та інших центральних органів виконавчої влади – чи буде це стосуватися НАБУ і БЕБ, які є ЦОВВ, поки невідомо.

У бюджеті на 2026 рік відсутні кошти на навчання нових суддів з числа учасників добору – НШСУ

Національній школі суддів потрібні 9 млн гривень для оренди аудиторій та оплату послуг тренерів.

Держслужбовці зобов’язані у своїй поведінці не допускати мову ворожнечі, зокрема ненависті щодо груп осіб за ознакою національності, мови, релігії – наказ НАДС

Наказ НАДС передбачає, що держслужбовці зобов’язані у своїй поведінці не допускати мови ворожнечі, а саме будь-якій формі розпалювання чи поширення ненависті та насильства щодо особи чи групи осіб за певними ознаками, зокрема статі, сексуальної орієнтації, раси, етнічної приналежності, національності, мови, соціального статусу, релігії чи інших переконань.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Луспеник
    Дмитро Луспеник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, секретар Пленуму Верховного Суду
  • Любов Калініченко
    Любов Калініченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Тетяна Гребенюк
    Тетяна Гребенюк
    член Ради суддів України, суддя Господарського суду Харківської області
  • Олена Істоміна
    Олена Істоміна
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Лариса Житняк
    Лариса Житняк
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду