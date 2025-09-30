Практика судов
  1. В Украине

Украина будет экспортировать оружие в США, Европу, Африку и на Ближний Восток – Владимир Зеленский

08:43, 30 сентября 2025
Украина готовит контролируемый экспорт оружия в США, Европу, Африку и на Ближний Восток.
Украина будет экспортировать оружие в США, Европу, Африку и на Ближний Восток – Владимир Зеленский
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над созданием системы контролируемого экспорта собственного оружия, но исключительно того, в котором Вооруженные силы не испытывают дефицита.

По его словам, приоритетом остается наполнение украинской армии, а излишки производства можно будет продавать на внешних рынках. Полученные средства планируют направлять на закупку необходимых средств.

«Точность наших воинов помогает защищать все государство. Мы планируем контракты и планируем производство так, чтобы наши арсеналы были достаточно наполнены. Работаем и в вопросе экспорта – контролируемого экспорта нашего оружия, некоторых видов, которые у нас в профиците, что может действительно дать Украине дополнительные финансы на производство дефицитных вещей, которые так нужны на фронте сейчас, и тех, которые лучше всего показали себя в ударах вглубь российской территории», — указал Президент.

По его словам, уже есть договоренности по четырем экспортным площадкам: США, Европа, Ближний Восток и Африка.

Мы будем готовить соответствующие соглашения», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что задачей Министерства обороны и всех задействованных институтов является обеспечение производителей максимальным количеством заказов.

«Наши украинские производственные возможности еще далеки от заполнения. Украинское финансирование мы направляем так, чтобы каждая компания, которая может дать качественный результат, получила заказ и могла его полностью реализовать», — добавил Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

оружие Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Если у свидетеля отобрали образцы почерка до того, как он стал обвиняемым, это не основание для признания заключения экспертизы недопустимым доказательством, при условии разъяснения прав – Верховный Суд

Осужденный указывал, что заключение судебно-почерковедческой экспертизы является недопустимым доказательством, поскольку на момент отобрания образцов его подписи и почерка он находился в статусе свидетеля.

УПК не предусматривает, что следователь, определенный в отдельном производстве, теряет свои полномочия в случае объединения этого уголовного производства с другим – Верховный Суд

Защитник указывал, что после объединения уголовных производств прокурор поручил проведение досудебного расследования следователю, а потому, по его мнению, все другие следователи в уголовном производстве автоматически были отстранены от дальнейшего проведения досудебного расследования.

Контролировать деятельность юридических служб министерств и других центральных органов исполнительной власти будет Минюст

Кабмин возложил на Минюст координацию работы юридических служб министерств и других центральных органов исполнительной власти – будет ли это касаться НАБУ и БЭБ, которые являются ЦОИВ, пока неизвестно.

В бюджете на 2026 год отсутствуют деньги для обучения новых судей из числа участников отбора – НШСУ

Национальной школе судей нужны 9 млн гривен для аренды аудиторий и оплату услуг тренеров.

Госслужащие обязаны в своем поведении не допускать язык вражды, в частности ненависти в отношении групп лиц по признаку национальности, языка, религии – приказ НАГС

Приказ НАГС предусматривает, что госслужащие обязаны в своем поведении не допускать языка вражды, а именно любой формы разжигания или распространения ненависти и насилия в отношении лица или группы лиц по определенным признакам, в частности пола, сексуальной ориентации, расы, этнической принадлежности, национальности, языка, социального статуса, религии или других убеждений.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Луспеник
    Дмитро Луспеник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, секретар Пленуму Верховного Суду
  • Олег Кравців
    Олег Кравців
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Калініченко
    Любов Калініченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Тетяна Гребенюк
    Тетяна Гребенюк
    член Ради суддів України, суддя Господарського суду Харківської області
  • Олена Істоміна
    Олена Істоміна
    суддя Східного апеляційного господарського суду