Украина будет экспортировать оружие в США, Европу, Африку и на Ближний Восток – Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над созданием системы контролируемого экспорта собственного оружия, но исключительно того, в котором Вооруженные силы не испытывают дефицита.

По его словам, приоритетом остается наполнение украинской армии, а излишки производства можно будет продавать на внешних рынках. Полученные средства планируют направлять на закупку необходимых средств.

«Точность наших воинов помогает защищать все государство. Мы планируем контракты и планируем производство так, чтобы наши арсеналы были достаточно наполнены. Работаем и в вопросе экспорта – контролируемого экспорта нашего оружия, некоторых видов, которые у нас в профиците, что может действительно дать Украине дополнительные финансы на производство дефицитных вещей, которые так нужны на фронте сейчас, и тех, которые лучше всего показали себя в ударах вглубь российской территории», — указал Президент.

По его словам, уже есть договоренности по четырем экспортным площадкам: США, Европа, Ближний Восток и Африка.

Мы будем готовить соответствующие соглашения», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что задачей Министерства обороны и всех задействованных институтов является обеспечение производителей максимальным количеством заказов.

«Наши украинские производственные возможности еще далеки от заполнения. Украинское финансирование мы направляем так, чтобы каждая компания, которая может дать качественный результат, получила заказ и могла его полностью реализовать», — добавил Президент.

