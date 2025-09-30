Практика судів
Вбив, розчленував і намагався спалити: у Харкові оголосили вирок чоловіку балетмейстерки Марії Холодної

16:11, 30 вересня 2025
У Харкові оголосили вирок чоловіку балетмейстерки Марії Холодної, якого звинуватили у жорстокому вбивстві дружини.
Суд визнав винним чоловіка головної балетмейстерки Харківського академічного театру музичної комедії Марії Холодної в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) та призначив йому максимальне покарання — 15 років ув’язнення. Про це повідомили у Офісі Генпрокурора.  

Трагедія сталася 17 лютого 2024 року. Мати балетмейстерки звернулася до поліції після того, як донька перестала виходити на зв’язок, а її повідомлення у месенджерах виглядали підозріло.

Тоді слідство встановило, що подружжя перебувало на межі розлучення. Правоохоронці встановили, що балетмейстерка та її чоловік збиралися розлучитися, тому вирішили пожити окремо. Чоловік, який ревнував дружину, приїхав до неї «забрати речі» і під час сварки завдав жінці смертельних ножових поранень. Згодом розчленував тіло: частини сховав у пакеті та валізі, які потім намагався знищити.

Зокрема, голову та кисті рук він закопав у лісопосадці, а решту тіла сховав у льосі дачного будинку, облив паливом і підпалив, засипавши шинами. Вогонь згас, тому тіло не згоріло повністю.

Після вбивства обвинувачений намагався створити враження, що дружина й досі жива: возив її телефон містом і відповідав на повідомлення.

Правоохоронці швидко встановили причетність чоловіка, затримали його, а на час слідства він перебував під вартою. Вину у вбивстві він визнав.

