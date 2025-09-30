Убил, расчленил и пытался сжечь: в Харькове огласили приговор мужу балетмейстера Марии Холодной

В Харькове объявили приговор мужу балетмейстера Марии Холодной, которого обвинили в жестоком убийстве жены.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суд признал виновным мужа главного балетмейстера Харьковского академического театра музыкальной комедии Марии Холодной в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и назначил ему максимальное наказание — 15 лет лишения свободы. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

Трагедия произошла 17 февраля 2024 года. Мать балетмейстера обратилась в полицию после того, как дочь перестала выходить на связь, а ее сообщения в мессенджерах выглядели подозрительно.

Тогда следствие установило, что супруги находились на грани развода. Правоохранители выяснили, что балетмейстер и ее муж собирались развестись, поэтому решили пожить отдельно. Муж, который ревновал жену, приехал к ней «забрать вещи» и во время ссоры нанес женщине смертельные ножевые ранения. Впоследствии он расчленил тело: части спрятал в пакете и чемодане, которые затем пытался уничтожить.

В частности, голову и кисти рук он закопал в лесопосадке, а остальное тело спрятал в подвале дачного дома, облил горючим и поджег, засыпав шинами. Огонь потух, поэтому тело не сгорело полностью.

После убийства обвиняемый пытался создать впечатление, что жена все еще жива: возил ее телефон по городу и отвечал на сообщения.

Правоохранители быстро установили причастность мужа, задержали его, а на время следствия он находился под стражей. Вину в убийстве он признал.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.