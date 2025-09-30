В Україну зеленим коридором прямувала партія нових iPhone на 1,5 млн гривень

Водій намагався провезти 18 смартфонів без декларування.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У пункті пропуску «Шегині – Медика» на кордоні з Польщею митники зупинили мікроавтобус Mercedes, у якому виявили 18 Apple iPhone вартістю 1,5 млн грн, повідомили в Держмитслужбі.

36-річний водій із Прикарпаття обрав «зелений коридор», призначений для товарів без декларування, однак під час огляду серед особистих речей митники знайшли 15 смартфонів останньої серії (7 iPhone 17 Pro Max і 8 iPhone Air). Оформлюється порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.