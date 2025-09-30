В Украину по зеленому коридору направлялась партия новых iPhone на 1,5 млн гривен

Водитель пытался провезти 18 смартфонов без декларирования.

В пункте пропуска «Шегини – Медика» на границе с Польшей таможенники остановили микроавтобус Mercedes, в котором обнаружили 18 Apple iPhone стоимостью 1,5 млн грн, сообщили в Гостаможслужбе.

36-летний водитель из Прикарпатья выбрал «зеленый коридор», предназначенный для товаров без декларирования, однако при досмотре среди личных вещей таможенники нашли 15 смартфонов последней серии (7 iPhone 17 Pro Max и 8 iPhone Air). Оформляется нарушение таможенных правил по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

