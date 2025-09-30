Відпустки для спортсменів та чорнобильців – що зміниться з жовтня

З жовтня набувають чинності нові норми та можливість електронних заяв.

З 12 жовтня набирає чинності Закон від 19 червня №4514-IX, яким упорядковано надання відпусток для підготовки та участі у спортивних змаганнях, нагадує Дебет-Кредит.

Відтепер відпустка надаватиметься працівникам, які беруть участь у всеукраїнських та міжнародних спортивних турнірах. Для спортсменів, включених до складу національної збірної команди, а також спортивних суддів порядок, тривалість, умови надання та оплати визначає Кабінет Міністрів. Для інших працівників ці питання регулюватимуться трудовим або колективним договором.

Уряд ухвалив постанову від 10 вересня 2025 року №1123, якою вніс зміни до Порядку надання та оплати відпусток. Чітко визначено коло осіб, що мають право на таку відпустку: спортсмени національної збірної та спортивні судді. Для інших спортсменів умови визначатимуться на рівні роботодавця.

Окрім того, з 1 жовтня запроваджується можливість подавати заяви на фінансування «чорнобильських» відпусток в електронній формі.

Нагадаємо, з 1 липня фінансування цих відпусток здійснює Пенсійний фонд України. Порядок та перелік необхідних документів залишаються без змін. Наразі документи подаються у паперовому вигляді через центри обслуговування ПФУ, однак від жовтня з’явиться альтернатива – подання онлайн-заяв.

