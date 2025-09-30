Отпуска для спортсменов и чернобыльцев – что изменится с октября

С октября вступают в силу новые нормы и возможность электронных заявлений.

С 12 октября вступает в силу Закон от 19 июня №4514-IX, которым упорядочено предоставление отпусков для подготовки и участия в спортивных соревнованиях, напоминает Дебет-Кредит.

Отныне отпуск будет предоставляться работникам, участвующим во всеукраинских и международных спортивных турнирах. Для спортсменов, включенных в состав национальной сборной команды, а также спортивных судей порядок, продолжительность, условия предоставления и оплаты определяет Кабинет Министров. Для других работников эти вопросы будут регулироваться трудовым или коллективным договором.

Правительство приняло постановление от 10 сентября 2025 года №1123, которым внесло изменения в Порядок предоставления и оплаты отпусков. Четко определен круг лиц, имеющих право на такой отпуск: спортсмены национальной сборной и спортивные судьи. Для других спортсменов условия будут определяться на уровне работодателя.

Кроме того, с 1 октября вводится возможность подавать заявления на финансирование «чернобыльских» отпусков в электронной форме.

Напомним, с 1 июля финансирование этих отпусков осуществляет Пенсионный фонд Украины. Порядок и перечень необходимых документов остаются без изменений. Сейчас документы подаются в бумажном виде через центры обслуживания ПФУ, однако с октября появится альтернатива – подача онлайн-заявлений.

