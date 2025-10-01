До Києва з неанонсованим візитом приїхала принцеса Анна, фото

Принцеса Анна здійснила неоголошений візит до України, щоб підтримати українських дітей.

Фото: Reuters

Принцеса Великої Британії Анна відвідала Київ з неоголошеним візитом, щоб підтримати українських дітей, які постраждали від агресії РФ. Про це повідомляє BBC.

У Букінгемському палаці повідомили, що головною метою поїздки було привернення уваги до «травматичного досвіду дітей, які живуть на лінії фронту».

Під час перебування у Києві принцеса разом із першою леді Оленою Зеленською відвідала Національний музей історії України у Другій світовій війні, Михайлівський золотоверхий собор, де вшанувала пам'ять маленьких українців, чиї життя обірвала Росія.

Також вона поспілкувалася з підлітками, яких вдалося повернути з російської депортації.

У рамках візиту принцеса Анна також провела зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським, під час якої обговорювалася подальша підтримка України з боку Великої Британії.

