Практика судів
  1. В Україні
  2. / Фото

До Києва з неанонсованим візитом приїхала принцеса Анна, фото

09:56, 1 жовтня 2025
Принцеса Анна здійснила неоголошений візит до України, щоб підтримати українських дітей.
До Києва з неанонсованим візитом приїхала принцеса Анна, фото
Фото: Reuters
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Принцеса Великої Британії Анна відвідала Київ з неоголошеним візитом, щоб підтримати українських дітей, які постраждали від агресії РФ. Про це повідомляє BBC.

У Букінгемському палаці повідомили, що головною метою поїздки було привернення уваги до «травматичного досвіду дітей, які живуть на лінії фронту».

Під час перебування у Києві принцеса разом із першою леді Оленою Зеленською відвідала Національний музей історії України у Другій світовій війні, Михайлівський золотоверхий собор, де вшанувала пам'ять маленьких українців, чиї життя обірвала Росія.

Також вона поспілкувалася з підлітками, яких вдалося повернути з російської депортації.

У рамках візиту принцеса Анна також провела зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським, під час якої обговорювалася подальша підтримка України з боку Великої Британії.

Фото: Reuters

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ Україна Володимир Зеленський Велика Британія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Апеляційний суд скасував штраф ТЦК, нагадавши, що дані для Реєстру «Оберіг» можуть бути отримані шляхом електронної інформаційної взаємодії

Апеляційний адміністративний суд нагадав, що відповідальність за статтями 210 та 210-1 КУпАП не застосовується у випадку, коли дані для Реєстру військовозобов’язаних можуть бути отримані ТЦК шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими реєстрами.

Адміністративний суд виніс окрему ухвалу щодо притягнення посадовців ТЦК до відповідальності

Серед іншого, суд встановив, що ТЦК на підставі електронного звернення, якого фактично не існує, вніс до Реєстру «Оберіг» відомості про порушення чоловіком правил військового обліку без направлення повістки про виклик до ТЦК, тобто, без дотримання встановленої процедури.

Чати посадовців у месенджерах не можна буде публікувати без їх згоди – законопроект

Законопроект передбачає, що суд може заблокувати канал у месенджері чи веб-сайт, який поширив особисту переписку фізичної особи.

За оціночні судження, що принижують гідність чи репутацію, можна буде вимагати компенсацію моральної шкоди – проект змін до ЦК

Якщо оціночні судження висловлено у формі, що принижує гідність, честь, репутацію, на особу, яка їх поширила, може бути покладено обов’язок щодо компенсації моральної шкоди – проект нової редакції Цивільного кодексу.

У соціальному комітеті Ради засудили встановлення у проекті бюджету «особливого» прожиткового мінімуму для розрахунку окладів суддів та прокурорів

Комітет, очолюваний Галиною Третьяковою, зауважив, що практика застосування кожного року в законі про бюджет «особливих» розмірів прожиткового мінімуму для розрахунку окладів суддів, прокурорів, податківців, митників не передбачена жодним законодавчим актом.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Коротун
    Вадим Коротун
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді