В Киев с неанонсированным визитом приехала принцесса Анна, фото

Принцесса Анна совершила неофициальный визит в Украину, чтобы поддержать украинских детей.

Принцесса Великобритании Анна посетила Киев с неанонсированным визитом, чтобы поддержать украинских детей, пострадавших от агрессии РФ. Об этом сообщает BBC.

В Букингемском дворце сообщили, что главной целью поездки было привлечение внимания к «травматическому опыту детей, живущих на линии фронта».

Во время пребывания в Киеве принцесса вместе с первой леди Еленой Зеленской посетила Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, Михайловский Златоверхий собор, где почтила память маленьких украинцев, чьи жизни прервала Россия.

Также она пообщалась с подростками, которых удалось вернуть из российской депортации.

В рамках визита принцесса Анна также провела встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой обсуждалась дальнейшая поддержка Украины со стороны Великобритании.

Фото: Reuters

