Володимир Зеленський присвоїв почесні найменування низці підрозділам

Почесні найменування присвоєно низці підрозділам.

Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про присвоєння почесних найменувань двом полкам, батальйону, бригаді та авіаційній ескадрильї.

42 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України присвоєно почесне найменування «імені Героя України Валерія Гудзя» та надалі іменувати її — 42 окрема механізована бригада імені Героя України Валерія Гудзя Сухопутних військ Збройних Сил України (указ №714/2025)

37 окремій авіаційній ескадрильї безпілотних авіаційних комплексів Повітряних Сил Збройних Сил України присвоєно почесне найменування «імені княгині Ольги» та надалі іменувати її — 37 окрема авіаційна ескадрилья безпілотних авіаційних комплексів імені княгині Ольги Повітряних Сил Збройних Сил України (указ №715/2025).

28 полку Національної гвардії України присвоєно почесне найменування «Чорнобильський» та надалі іменувати його — 28 Чорнобильський полк Національної гвардії України (указ №726/2025).

27 полку Національної гвардії України присвоєно почесне найменування «імені князя Святослава Ярославовича» та надалі іменувати його — 27 полк імені князя Святослава Ярославовича Національної гвардії України (указ №727/2025).

32 окремому батальйону Національної гвардії України присвоєно почесне найменування «Волинський» та надалі іменувати його — 32 Волинський окремий батальйон Національної гвардії України (указ №728/2025).

