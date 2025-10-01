Владимир Зеленский присвоил почетные наименования ряду подразделений

Почетные наименования присвоены ряду подразделений.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов о присвоении почетных наименований двум полкам, батальону, бригаде и авиационной эскадрилье.

42 отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование «имени Героя Украины Валерия Гудзя» и впредь именовать ее — 42 отдельная механизированная бригада имени Героя Украины Валерия Гудзя Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (указ №714/2025).

37 отдельной авиационной эскадрилье беспилотных авиационных комплексов Военно-воздушных сил Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование «имени княгини Ольги» и впредь именовать ее — 37 отдельная авиационная эскадрилья беспилотных авиационных комплексов имени княгини Ольги Военно-воздушных сил Вооруженных Сил Украины (указ №715/2025).

28 полку Национальной гвардии Украины присвоено почетное наименование «Чернобыльский» и впредь именовать его — 28 Чернобыльский полк Национальной гвардии Украины (указ №726/2025).

27 полку Национальной гвардии Украины присвоено почетное наименование «имени князя Святослава Ярославовича» и впредь именовать его — 27 полк имени князя Святослава Ярославовича Национальной гвардии Украины (указ №727/2025).

32 отдельному батальону Национальной гвардии Украины присвоено почетное наименование «Волынский» и впредь именовать его — 32 Волынский отдельный батальон Национальной гвардии Украины (указ №728/2025).

