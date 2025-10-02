У Кривому Розі чоловік з ножем напав на двох працівників ТЦК, один із них у важкому стані

Під час перевірки документів громадянин дістав холодну зброю та завдав поранень двом працівникам ТЦК.

У Кривому Розі 2 жовтня під час проведення заходів оповіщення представниками територіального центру комплектування стався напад на військовослужбовців ТЦК. Про це повідомив Дніпропетровський обласний ТЦК.

У центрі комплектування зазначили, що під час перевірки документів громадянин, якого зупинили уповноважені особи, він дістав холодну зброю та завдав поранень двом військовослужбовцям ТЦК.

«Після скоєного нападу зловмисник втік з місця події. Постраждалих військовослужбовців було оперативно доставлено до лікувального закладу. Один із поранених перебуває у важкому стані», - заявили у ТЦК.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

У центрі комплектування додали, що наразі особу ймовірного нападника встановлено, з ним розпочаті слідчі дії.

Криворізьке районне управління поліції уточнило, що подія сталася на одній із вулиць у Покровському районі міста.

«Встановлено, що під час спілкування між чоловіком та військовими виник конфлікт, в ході якого зловмисник дістав з кишені ніж та завдав ним ударів 53-річному та 36-річному військовослужбовцям. Після чого підозрюваний втік», - заявили у поліції

