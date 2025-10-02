В Кривом Роге мужчина с ножом напал на двух сотрудников ТЦК, один из них в тяжелом состоянии

Во время проверки документов гражданин достал холодное оружие и нанес ранения двум сотрудникам ТЦК.

Фото иллюстративное

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Кривом Роге 2 октября во время проведения мероприятий оповещения представителями территориального центра комплектования произошел нападение на военнослужащих ТЦК.Об этом сообщил Днепропетровский областной ТЦК.

В центре комплектования отметили, что во время проверки документов гражданин, которого остановили уполномоченные лица, достал холодное оружие и нанес ранения двум военнослужащим ТЦК.

«После совершенного нападения злоумышленник скрылся с места происшествия. Пострадавших военнослужащих оперативно доставили в лечебное учреждение. Один из раненых находится в тяжелом состоянии», — заявили в ТЦК.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

В центре комплектования добавили, что в настоящее время личность предполагаемого нападавшего установлена, с ним начаты следственные действия.

Криворожское районное управление полиции уточнило, что произошедшее произошло на одной из улиц в Покровском районе города.

«Установлено, что во время общения между мужчиной и военными возник конфликт, в ходе которого злоумышленник достал из кармана нож и нанес им удары 53-летнему и 36-летнему военнослужащим. После чего подозреваемый скрылся», - заявили в полиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.