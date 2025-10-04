Практика судів
Які підприємства належать до об’єктів критичної інфраструктури: пояснення від Держпраці

07:18, 4 жовтня 2025
Держпраці роз’яснила, які сфери вважаються критично важливими.
Які підприємства належать до об'єктів критичної інфраструктури: пояснення від Держпраці
У сучасних умовах війни та надзвичайних викликів питання функціонування об’єктів критичної інфраструктури набуває особливої ваги. Державна служба України з питань праці нагадує, які підприємства та організації віднесено до таких об’єктів згідно із Законом України "Про критичну інфраструктуру".

До критичної інфраструктури належать підприємства, установи та організації, діяльність яких забезпечує життєво важливі функції або послуги для населення та держави, зокрема:

  • Органи урядування та надавачі ключових публічних (адміністративних) послуг.
  • Сфера енергозабезпечення, включаючи теплопостачання.
  • Системи водопостачання та водовідведення.
  • Продовольча галузь — постачання продуктів харчування.
  • Заклади охорони здоров’я.
  • Фармацевтичні підприємства.
  • Виробництво вакцин і стабільна робота біолабораторій.
  • Постачальники інформаційних послуг.
  • Сфера електронних комунікацій.
  • Фінансові установи та організації.
  • Підприємства транспортної інфраструктури.
  • Органи, що забезпечують оборону та державну безпеку.
  • Сектор правопорядку, судочинства, установ тримання під вартою.
  • Служби цивільного захисту, рятувальні підрозділи.
  • Підприємства, пов’язані з космічною діяльністю та технологіями.
  • Хімічна промисловість.
  • Установи, що займаються дослідницькою діяльністю.

Ці сфери мають стратегічне значення для національної безпеки, економіки та добробуту громадян. Їхня безперебійна робота — один із пріоритетів державної політики.

