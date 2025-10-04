Директорка підприємства з Чернігівщини фіктивно оформлювала знайомих чоловіків «на роботу», щоб ті уникли мобілізації

За даними слідства, жінка внесла до списків неправдиві дані про «працівників», завдяки чому 7 чоловіків незаконно отримали бронювання від призову.

На Чернігівщині директорку підприємства підозрюють у фіктивному працевлаштуванні чоловіків для уникнення мобілізації. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, жінка впровадила на підконтрольному підприємстві протиправну схему фіктивного працевлаштування військовозабов’язаних чоловіків, в тому числі, своїх рідних, знайомих, а також родичів працівників товариства.

Особи фактично не виконували свої функціональні обов’язки на підприємстві, а були працевлаштовані на штатні посади лише для незаконного бронювання від мобілізації за призовом.

За вказівкою підозрюваної до списків військовозобов’язаних осіб, на яких оформлювались відстрочки, вносились завідомо неправдиві дані про «псевдопрацівників».

Так, на підставі наданих документів 7 чоловіків, які не мали законних підстав, отримали бронювання.

Своїми протиправними діями директорка перешкоджала законній діяльності Збройних сил України, зменшуючи мобілізаційний людський ресурс.

Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

