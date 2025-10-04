Уряд змінив умови користування державним майном у сфері транспортування газу

Кабмін вніс зміни до правил експлуатації газотранспортних об’єктів державної власності.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін вніс зміни до умов договору про передачу державного майна у господарське відання, яке використовується у процесі транспортування природного газу магістральними трубопроводами. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зміни стосуються постанови уряду від 15 листопада 2019 року № 942, якою затверджено Умови користування державним майном у сфері газотранспортної діяльності.

Зокрема, оновлення передбачає надання користувачам права використовувати майно, переведене в особливий режим експлуатації, або його окремі складові для забезпечення ефективного управління, збереження об’єктів, що залишаються у звичайному режимі, та їхньої безпечної експлуатації.

Також визначено порядок ухвалення рішень щодо використання такого майна і його подальшого відновлення — зокрема повернення до належного технічного стану після завершення особливого режиму.

Крім того, уряд уточнив, що дія Положення про порядок консервації основних виробничих фондів підприємств (постанова КМУ № 1183 від 28 жовтня 1997 року) не поширюється на випадки спрощеної тимчасової консервації магістральних газопроводів, передбачені статтею 42-1 Закону України «Про нафту і газ».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.