Уряд змінив умови користування державним майном у сфері транспортування газу

13:34, 4 жовтня 2025
Кабмін вніс зміни до правил експлуатації газотранспортних об’єктів державної власності.
Кабмін вніс зміни до умов договору про передачу державного майна у господарське відання, яке використовується у процесі транспортування природного газу магістральними трубопроводами. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зміни стосуються постанови уряду від 15 листопада 2019 року № 942, якою затверджено Умови користування державним майном у сфері газотранспортної діяльності.

Зокрема, оновлення передбачає надання користувачам права використовувати майно, переведене в особливий режим експлуатації, або його окремі складові для забезпечення ефективного управління, збереження об’єктів, що залишаються у звичайному режимі, та їхньої безпечної експлуатації.

Також визначено порядок ухвалення рішень щодо використання такого майна і його подальшого відновлення — зокрема повернення до належного технічного стану після завершення особливого режиму.

Крім того, уряд уточнив, що дія Положення про порядок консервації основних виробничих фондів підприємств (постанова КМУ № 1183 від 28 жовтня 1997 року) не поширюється на випадки спрощеної тимчасової консервації магістральних газопроводів, передбачені статтею 42-1 Закону України «Про нафту і газ».

