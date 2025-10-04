Данило Гетманцев назвав підвищення пенсій у 2026 році «індексацією на папері»

Голова фінансового комітету Верховної Ради заявив, що індексація не компенсує інфляційних втрат, а перекладання фінансування спеціальних пенсій на солідарну систему лише поглиблюють проблему.

У проєкті Державного бюджету на 2026 рік уряд передбачив індексацію пенсій. Формально — позитивна новина, адже мільйони українських пенсіонерів очікують на зростання виплат. Проте аналіз цифр свідчить: мова йде радше про формальне виконання зобов’язань, ніж про реальне поліпшення рівня життя літніх людей, вказує голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За прогнозами, прожитковий мінімум у 2026 році збільшиться на 9,9% — відповідно до очікуваної інфляції. Але варто врахувати, що у 2025-му цей показник не переглядався взагалі, тоді як інфляція, за даними НБУ, у серпні 2025 року сягнула 13,2% у річному вимірі. Тобто реальна купівельна спроможність пенсій за цей час суттєво знизилася, а майбутнє підвищення не компенсує втрат.

Мінімальна пенсія зросте лише на 234 гривні — з 2361 до 2595 грн. Водночас фактичний прожитковий мінімум перевищує 7 тис. грн, тож навіть після індексації мінімальна виплата покриватиме лише третину реальних потреб.

За словами Гетманцева, проблема має системний характер: понад 400 тисяч українців отримують пенсії нижчі за офіційний прожитковий мінімум, а понад 7 мільйонів — удвічі чи навіть утричі менше за необхідний рівень для гідного життя.

Неузгодженість спостерігається й у фінансуванні, каже депутат. На пенсійне забезпечення у бюджеті-2026 передбачено 251 млрд грн, тоді як, за розрахунками Мінсоцполітики, потрібно щонайменше 280 млрд грн. Відтак бракує близько 30 млрд грн, і це ті гроші, які могли б бути спрямовані на підвищення виплат ветеранам, військовим та ліквідаторам аварії на ЧАЕС.

Крім того, уряд знову переклав фінансування спеціальних пенсій на солідарну систему, фактично забравши звідти ще 20 млрд грн. Це означає, що звичайні пенсіонери частково оплачують утримання «елітних» пенсій, пояснює голова фінансового Комітету.

За законом індексація має враховувати не лише інфляцію, а й зростання середніх зарплат. Для порівняння: у 2022 році пенсії зросли на 14%, у 2023-му — майже на 20%, у 2024-му — лише на 7,96%, у 2025-му — на 11,5%. Проте вже нині інфляція перевищує 13%, а зарплати зростають більш ніж на 20%.

Відтак, Данило Гетманцев заявив, що подав правки до бюджету, щоб мінімальна пенсія становила не менше 4700 грн. Також він закликав уряд переглянути механізм виплати спеціальних пенсій, аби їх фінансування не відбувалося коштом звичайних пенсіонерів.

