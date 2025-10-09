Практика судів
Ціни йдуть вгору – наскільки швидко та до чого готуватися

21:59, 9 жовтня 2025
Річна інфляція сповільнилася, подешевшали овочі й фрукти, але подорожчали освіта й одяг.
У вересні споживчі ціни в Україні зросли на 0,3% порівняно із серпнем. У річному вимірі інфляція сповільнилася до 11,9% проти 13,2% у серпні.

За даними Держстату, порівняно з попереднім місяцем, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,8%. Найбільше подешевшали фрукти (на 11,8%) та овочі (на 10,6%). Ціни на яйця, цукор і рис знизилися на 1,3–2,9%.

Водночас на 0,7–4% подорожчали сало, соняшникова олія, риба та рибопродукти, кисломолочна продукція, м’ясо та м’ясопродукти, продукти переробки зернових, безалкогольні напої, хліб і масло.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,2%, зокрема на тютюнові вироби — на 1,4%, на алкогольні напої — на 1,0%.

Одяг і взуття у вересні подорожчали на 8,2%, зокрема одяг — на 9,1%, взуття — на 7,3%. Послуги освіти зросли в ціні на 12,4%, зокрема вища освіта — на 16,8%, середня — на 8,5%.

У річному вимірі, порівняно з вереснем 2024 року, найбільше зросли ціни на яйця (50,9%), фрукти (30,4%), соняшникову олію (28,1%) та м’ясо і м’ясопродукти (24,8%). Водночас овочі подешевшали на 16%, а цукор — на 8,1%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби за рік подорожчали на 19%. Одяг і взуття, навпаки, знизилися в ціні на 5,3%. Послуги зв’язку зросли на 17,1%, а охорони здоров’я — на 11,1%.

Послуги освіти подорожчали на 14,4%, а ресторани та готелі — на 14,8%.

