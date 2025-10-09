Практика судов
Цены растут – как быстро и к чему готовиться

21:59, 9 октября 2025
Годовая инфляция замедлилась, подешевели овощи и фрукты, но подорожали образование и одежда.
Цены растут – как быстро и к чему готовиться
В сентябре потребительские цены в Украине выросли на 0,3% по сравнению с августом. В годовом измерении инфляция замедлилась до 11,9% против 13,2% в августе.

По данным Госстата, по сравнению с предыдущим месяцем, цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,8%. Больше всего подешевели фрукты (на 11,8%) и овощи (на 10,6%). Цены на яйца, сахар и рис снизились на 1,3–2,9%.

В то же время на 0,7–4% подорожали сало, подсолнечное масло, рыба и рыбопродукты, кисломолочная продукция, мясо и мясопродукты, продукты переработки зерновых, безалкогольные напитки, хлеб и масло.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,2%, в частности на табачные изделия — на 1,4%, на алкогольные напитки — на 1,0%.

Одежда и обувь в сентябре подорожали на 8,2%, в частности одежда — на 9,1%, обувь — на 7,3%. Услуги образования выросли в цене на 12,4%, в частности высшее образование — на 16,8%, среднее — на 8,5%.

В годовом измерении, по сравнению с сентябрем 2024 года, больше всего выросли цены на яйца (50,9%), фрукты (30,4%), подсолнечное масло (28,1%) и мясо и мясопродукты (24,8%). В то же время овощи подешевели на 16%, а сахар — на 8,1%.

Алкогольные напитки и табачные изделия за год подорожали на 19%. Одежда и обувь, наоборот, подешевели на 5,3%. Услуги связи выросли на 17,1%, а здравоохранения — на 11,1%.

Услуги образования подорожали на 14,4%, а рестораны и гостиницы — на 14,8%.

Госстат продукты цены

Прокурор Офиса Генпрокурора Иван Саенко: «Целью изъятия моего телефона детективами НАБУ может быть препятствование расследованию по делу Руслана Магамедрасулова»

«Я считаю, что непосредственной целью проведения обыска была необходимость изъятия моего телефона с целью снятия с него информации» – Иван Саенко прокомментировал обыски НАБУ.

Государственная спецслужба транспорта будет заниматься строительством объектов недвижимости для Минобороны – принят закон

Под термин «объекты недвижимости» подпадают не только военные городки, но и новостройки для военнослужащих, общежития, казармы, гостиницы и другие здания, включенные в жилой фонд.

ЕСПЧ присудил бывшему главе ГФС Роману Насирову 9750 евро компенсации за нарушение Конвенции по его делу

Европейский суд по правам человека установил нарушение Конвенции о правах человека по жалобе экс-главы ГФС Романа Насирова и присудил ему компенсацию.

СБУ сможет разрабатывать законопроекты и вносить их на рассмотрение Президента и Кабмина – Рада приняла закон

Рада приняла закон, который закрепляет право СБУ выносить на рассмотрение Кабмина и Президента проекты нормативно-правовых актов.

Трофейное оружие можно будет передавать органам иностранных государств – Рада приняла закон

Закон предусматривает, что по решению Кабмина вооружение и боевая техника, являющиеся трофейным имуществом, могут быть переданы для работ с привлечением иностранных предприятий, органов иностранных государств как на территории Украины, так и за ее пределами, либо переданы иностранным государствам.

