Цены растут – как быстро и к чему готовиться

Годовая инфляция замедлилась, подешевели овощи и фрукты, но подорожали образование и одежда.

В сентябре потребительские цены в Украине выросли на 0,3% по сравнению с августом. В годовом измерении инфляция замедлилась до 11,9% против 13,2% в августе.

По данным Госстата, по сравнению с предыдущим месяцем, цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,8%. Больше всего подешевели фрукты (на 11,8%) и овощи (на 10,6%). Цены на яйца, сахар и рис снизились на 1,3–2,9%.

В то же время на 0,7–4% подорожали сало, подсолнечное масло, рыба и рыбопродукты, кисломолочная продукция, мясо и мясопродукты, продукты переработки зерновых, безалкогольные напитки, хлеб и масло.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,2%, в частности на табачные изделия — на 1,4%, на алкогольные напитки — на 1,0%.

Одежда и обувь в сентябре подорожали на 8,2%, в частности одежда — на 9,1%, обувь — на 7,3%. Услуги образования выросли в цене на 12,4%, в частности высшее образование — на 16,8%, среднее — на 8,5%.

В годовом измерении, по сравнению с сентябрем 2024 года, больше всего выросли цены на яйца (50,9%), фрукты (30,4%), подсолнечное масло (28,1%) и мясо и мясопродукты (24,8%). В то же время овощи подешевели на 16%, а сахар — на 8,1%.

Алкогольные напитки и табачные изделия за год подорожали на 19%. Одежда и обувь, наоборот, подешевели на 5,3%. Услуги связи выросли на 17,1%, а здравоохранения — на 11,1%.

Услуги образования подорожали на 14,4%, а рестораны и гостиницы — на 14,8%.

