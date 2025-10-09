У Києві обвалилися квартири багатоповерхівки, пошкодженої обстрілом ще в липні — фото

У КМДА заявили, що місто замовить додаткове інструментальне обстеження для визначення та дослідження нових пошкоджень.

На проспекті Відрадному у Києві обвалилися квартири багатоповерхівки, раніше пошкодженої обстрілом. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Зазначається, що цей житловий будинок зазнав пошкоджень унаслідок ворожого обстрілу Києва в ніч проти 4 липня.

«Після ліквідації наслідків атаки провели попереднє та детальне інструментальне обстеження. За його результатами загрози обвалу в цій частині будинку не було.

У місцях, де існувала така загроза, фахівці КАРС встановили підпірні стійки – опорні елементи, розраховані витримувати значне навантаження бетону та конструкцій», - заявили у КМДА.

Також там додали, що замовником відновлювальних робіт визначено КП «Житлоінвестбуд-УКБ», а на початку жовтня місто виділило кошти з бюджету на капремонт будинку.

«Місто замовить додаткове інструментальне обстеження для визначення та дослідження нових пошкоджень. Це допоможе спланувати протиаварійні заходи», - додали у КМДА.

