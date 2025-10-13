Землю накрила магнітна буря, здатна впливати на здоров’я та електромережі

Магнітна буря з К-індексом 5,6 виникла через корональну діру на Сонці.

З 10 жовтня на Землі почалася магнітна буря, яка триватиме й 13 жовтня, повідомила Британська геологічна служба.

За даними експертів, причиною бурі є корональна діра на Сонці. Meteoagent підтверджує, що 13 жовтня очікується магнітна буря з К-індексом 5,6, що наближається до рівня геомагнітної бурі G2. Така сильна геомагнітна активність може спричинити короткочасні збої в електромережах і вплинути на зв’язок.

Вважається, що магнітні бурі можуть викликати у деяких людей втому, головний біль, запаморочення, підвищене серцебиття та інші неприємні симптоми.

Поради щодо захисту від магнітних бур

Магнітні бурі можуть спричиняти головний біль, втому, дратівливість і коливання тиску. Щоб зменшити їхній вплив, рекомендують більше відпочивати, висипатися і уникати перенапруження. Слід мінімізувати стреси, уникати гучних місць і конфліктів.

Раціон відіграє важливу роль: зменште споживання кави та алкоголю, додайте до меню овочі, рибу, горіхи та продукти, багаті на магній. Пийте достатньо води, оскільки зневоднення посилює симптоми.

Людям із серцево-судинними захворюваннями варто уважно стежити за самопочуттям і мати під рукою необхідні медикаменти. Корисно проводити час на свіжому повітрі, наприклад, гуляти в парку.

