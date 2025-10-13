Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

Землю накрыла магнитная буря, способная влиять на здоровье и электросети

08:40, 13 октября 2025
Магнитная буря с К-индексом 5,6 возникла из-за корональной дыры на Солнце.
Землю накрыла магнитная буря, способная влиять на здоровье и электросети
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 10 октября на Земле началась магнитная буря, которая продлится и 13 октября, сообщила Британская геологическая служба.

По данным экспертов, причиной бури является корональное отверстие на Солнце. Meteoagent подтверждает, что 13 октября ожидается магнитная буря с К-индексом 5,6, приближающаяся к уровню геомагнитной бури G2. Такая сильная геомагнитная активность может вызвать кратковременные сбои в электросетях и повлиять на связь.

Считается, что магнитные бури могут вызывать у некоторых людей усталость, головную боль, головокружение, учащенное сердцебиение и другие неприятные симптомы.

Советы по защите от магнитных бурь

Магнитные бури могут вызывать головную боль, усталость, раздражительность и колебания давления. Чтобы уменьшить их влияние, рекомендуют больше отдыхать, высыпаться и избегать перенапряжения. Следует минимизировать стрессы, избегать шумных мест и конфликтов.

Рацион играет важную роль: уменьшите потребление кофе и алкоголя, добавьте в меню овощи, рыбу, орехи и продукты, богатые магнием. Пейте достаточно воды, поскольку обезвоживание усиливает симптомы.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит внимательно следить за самочувствием и иметь под рукой необходимые медикаменты. Полезно проводить время на свежем воздухе, например, гулять в парке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

магнитные бури земля космос

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ГЭСС будет рассматривать факты использования религиозной организации для пропаганды идеологии «русского мира» – Кабмин внес изменения в положение

Также правительство предусмотрело порядок обжалования актов ГЭСС.

Кабмин сможет включать и исключать из списка страны, с которыми украинцам разрешено иметь множественное гражданство – в зависимости от уровня поддержки Украины

Легальность наличия множественного гражданства будет зависеть от списка государств, который Кабмин сможет менять – сегодня включить иностранное государство в свой перечень, а завтра – исключить его, если оно не поддерживает Украину.

В обвинительном акте указано другое количество квалифицирующих признаков, чем в уведомлении о подозрении – Верховный Суд объяснил, нарушает ли это право на защиту

Сторона обвинения в обвинительном акте указала меньшее количество квалифицирующих признаков, чем в уведомлении о подозрении.

Конституционный Суд остается без двух судей по квоте Верховной Рады – почему так произошло и что дальше

Парламент не смог назначить судей КСУ по своей квоте, однако, похоже, что другого выбора у народных депутатов не было.

Кабмин внес изменения в порядок ведения Единого государственного реестра нормативно-правовых актов

Правительство разрешило органам власти внести свои нормативно-правовые акты в Реестр «задним числом».

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Кравченко
    Євген Кравченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олег Кривенда
    Олег Кривенда
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Валентина Падій
    Валентина Падій
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду