Землю накрыла магнитная буря, способная влиять на здоровье и электросети

Магнитная буря с К-индексом 5,6 возникла из-за корональной дыры на Солнце.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 10 октября на Земле началась магнитная буря, которая продлится и 13 октября, сообщила Британская геологическая служба.

По данным экспертов, причиной бури является корональное отверстие на Солнце. Meteoagent подтверждает, что 13 октября ожидается магнитная буря с К-индексом 5,6, приближающаяся к уровню геомагнитной бури G2. Такая сильная геомагнитная активность может вызвать кратковременные сбои в электросетях и повлиять на связь.

Считается, что магнитные бури могут вызывать у некоторых людей усталость, головную боль, головокружение, учащенное сердцебиение и другие неприятные симптомы.

Советы по защите от магнитных бурь

Магнитные бури могут вызывать головную боль, усталость, раздражительность и колебания давления. Чтобы уменьшить их влияние, рекомендуют больше отдыхать, высыпаться и избегать перенапряжения. Следует минимизировать стрессы, избегать шумных мест и конфликтов.

Рацион играет важную роль: уменьшите потребление кофе и алкоголя, добавьте в меню овощи, рыбу, орехи и продукты, богатые магнием. Пейте достаточно воды, поскольку обезвоживание усиливает симптомы.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит внимательно следить за самочувствием и иметь под рукой необходимые медикаменты. Полезно проводить время на свежем воздухе, например, гулять в парке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.