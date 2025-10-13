Практика судів
На Київщині викрили правоохоронця, який за 10000 доларів кришував наркобізнес

20:44, 13 жовтня 2025
Правоохоронцю повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди, пособництві в незаконному посіві та незаконному вирощуванні конопель.
На Київщині викрили правоохоронця, який за 10000 доларів кришував наркобізнес
Фото: ДБР
Державне бюро розслідувань викрило правоохоронця з Київської області на одержанні неправомірної вигоди у сумі 10 тис. доларів та пособництві у незаконному вирощуванні наркотичних засобів.

У ДБР зазначили, що група осіб, яка займалась наркобізнесом на території Київської області, запропонувала правоохоронцю прикривати їхню діяльність з вирощування коноплі. За свої «послуги» правоохоронець забажав 10 тис. доларів США.

«Правоохоронця викрили. Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, пособництві в незаконному посіві та незаконному вирощуванні конопель, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з метою збуту», - заявили у ДБР.

Особа, яка передавала неправомірну вигоду, підозрюється у наданні неправомірної вигоди поліцейському та незаконний збуті наркотичних засобів.

Тепер їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Наразі за місцем проживання підозрюваних проведені обшуки, в ході яких вилучені мобільні телефони та чорнові записи.

Суд обрав правоохоронцю запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Київ ДБР

