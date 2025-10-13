В Киевской области разоблачили правоохранителя, который за 10000 долларов «крышевал» наркобизнес

Правоохранителю сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды, пособничестве в незаконном посеве и незаконном выращивании конопли.

Фото: ГБР

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований разоблачило правоохранителя из Киевской области на получении неправомерной выгоды в размере 10 тыс. долларов и пособничестве в незаконном выращивании наркотических средств.

В ГБР отметили, что группа лиц, занимавшаяся наркобизнесом на территории Киевской области, предложила правоохранителю прикрывать их деятельность по выращиванию конопли. За свои «услуги» правоохранитель потребовал 10 тыс. долларов США.

«Правоохранителя разоблачили. Ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды, пособничестве в незаконном посеве и незаконном выращивании конопли, совершенном по предварительному сговору группой лиц с целью сбыта», — заявили в ГБР.

Лицо, передававшее неправомерную выгоду, подозревается в предоставлении неправомерной выгоды полицейскому и незаконном сбыте наркотических средств.

Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время по месту проживания подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты мобильные телефоны и черновые записи.

Суд избрал для правоохранителя меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.